    • 27 de mayo de 2026 - 18:23

    Pocito: un hombre de 73 años murió mientras cortaba un árbol

    La víctima se descompensó mientras realizaba tareas junto a otro hombre en un terreno ubicado sobre calle Vidart.

    Criminalística.

    Criminalística.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 73 años falleció este miércoles por la tarde en el departamento Pocito mientras realizaba trabajos de corte de árboles en un descampado. La víctima fue identificada como Oscar Héctor Marinero.

    Leé además

    Jorge Julio Buenanueva, el único implicado hasta el momento en el crimen de José Yañez. Todavía la investigación no haya al autor material del homicidio. 

    Crimen de José Yañez: mandan al penal por dos meses más al amigo de la víctima y crecen las sospechas sobre familiares de Buenanueva
    en pocito: una pareja con un frondoso prontuario fue detenida por ingresar a robar a una vivienda

    En Pocito: una pareja con un frondoso prontuario fue detenida por ingresar a robar a una vivienda

    El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en un terreno situado sobre Vidart, entre Calle 7 y 8. Según las primeras informaciones, Marinero se encontraba trabajando junto a un joven de 24 años, identificado como Alejo Domínguez, cuando comenzó a sentirse mal en plena tarea.

    De acuerdo con las fuentes vinculadas a la investigación, el adulto mayor habría sufrido una descompensación repentina mientras cortaba un árbol. Ante la situación, su acompañante dio aviso inmediato a efectivos de la Comisaría Séptima.

    Las primeras hipótesis indican que el fallecimiento se habría producido a causa de un paro cardíaco, aunque las circunstancias exactas del deceso serán determinadas mediante las pericias correspondientes.

    En la investigación interviene la UFI Delitos Especiales, que dispuso las actuaciones de rigor y aguardará el resultado de la autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    manos que cuidan, el programa con el que pocito apunta a generar espacios de bienestar y cuidado personal

    "Manos que cuidan", el programa con el que Pocito apunta a generar espacios de bienestar y cuidado personal

    Robo en un local de Pocito.

    [VIDEO] Encañonaron a una mujer para llevarse tres camperas, una balanza y dos celulares de un negocio en Pocito

    La Asociación del Milagro pide ayuda para poder preparar locro para los 150 chicos de sus merenderos y festejar el Día de la Patria.

    Día de la Patria solidario: buscan donaciones para preparar un locro a 150 chicos de merenderos

    El hecho ocurrió en el Barrio Conjunto 7, en Pocito. Imagen creada con IA.

    Horror en Pocito: apuntó con una pistola a una mujer por una deuda de $10 mil