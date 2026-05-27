Pocito: un hombre de 73 años murió mientras cortaba un árbol

La víctima se descompensó mientras realizaba tareas junto a otro hombre en un terreno ubicado sobre calle Vidart.

Un hombre de 73 años falleció este miércoles por la tarde en el departamento Pocito mientras realizaba trabajos de corte de árboles en un descampado. La víctima fue identificada como Oscar Héctor Marinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en un terreno situado sobre Vidart, entre Calle 7 y 8. Según las primeras informaciones, Marinero se encontraba trabajando junto a un joven de 24 años, identificado como Alejo Domínguez, cuando comenzó a sentirse mal en plena tarea.

De acuerdo con las fuentes vinculadas a la investigación, el adulto mayor habría sufrido una descompensación repentina mientras cortaba un árbol. Ante la situación, su acompañante dio aviso inmediato a efectivos de la Comisaría Séptima.

Las primeras hipótesis indican que el fallecimiento se habría producido a causa de un paro cardíaco, aunque las circunstancias exactas del deceso serán determinadas mediante las pericias correspondientes.