Día de la Patria solidario: buscan donaciones para preparar un locro a 150 chicos de merenderos

Con motivo de las próximas celebraciones por el Día de la Patria, la Fundación del Milagro lanzó una campaña solidaria con el objetivo de agasajar a unos 150 niños y niñas que asisten diariamente a sus merenderos. Para lograrlo, solicitan el apoyo y la colaboración de toda la comunidad para preparar un tradicional locro.
"Queremos festejar el cumple de la Patria con nuestros 150 niños y necesitamos de tu colaboración", expresaron desde la organización. Los chicos beneficiados pertenecen a las sedes que la asociación civil gestiona tanto en el departamento de Pocito como en la Capital.
Donaciones para el Día de la Patria
Para poder llevar a cabo el almuerzo patrio, se están recibiendo donaciones de los siguientes ingredientes e insumos:
- Carne vacuna y de cerdo
- Chorizos y panceta
- Caldos
- Pan y gaseosas
¿Cómo colaborar? Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria y aportar su granito de arena pueden hacerlo a través de los siguientes medios: