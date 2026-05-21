Día de la Patria solidario: buscan donaciones para preparar un locro a 150 chicos de merenderos

Es la Asociación del Milagro que pide colaboración para festejar el Día de la Patria en sus dos merenderos.

La Asociación del Milagro pide ayuda para poder preparar locro para los 150 chicos de sus merenderos y festejar el Día de la Patria.

Con motivo de las próximas celebraciones por el Día de la Patria, la Fundación del Milagro lanzó una campaña solidaria con el objetivo de agasajar a unos 150 niños y niñas que asisten diariamente a sus merenderos. Para lograrlo, solicitan el apoyo y la colaboración de toda la comunidad para preparar un tradicional locro.

merendero2 La Asociación del Milagro quiere festejar el Día de la Patria con los 150 niños de sus merenderos.

"Queremos festejar el cumple de la Patria con nuestros 150 niños y necesitamos de tu colaboración", expresaron desde la organización. Los chicos beneficiados pertenecen a las sedes que la asociación civil gestiona tanto en el departamento de Pocito como en la Capital.

Donaciones para el Día de la Patria Para poder llevar a cabo el almuerzo patrio, se están recibiendo donaciones de los siguientes ingredientes e insumos:

Carne vacuna y de cerdo

Chorizos y panceta

Caldos

Pan y gaseosas ¿Cómo colaborar? Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria y aportar su granito de arena pueden hacerlo a través de los siguientes medios: