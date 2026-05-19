Día de la Patria: este año los autos y carros antiguos se sumarán al desfile del 25 del mayo

El próximo lunes 25 de mayo, el departamento Capital se vestirá de gala para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con su tradicional desfile cívico-militar . La cita está programada para comenzar puntualmente a las 11,30s y se espera una gran convocatoria de vecinos y familias que se acercarán a celebrar el Día de la Patria .

Las instituciones de Educación Especial también participarán del desfile por el Día de la Patria.

Desde el área de Ceremonial y Protocolo de Gobierno confirmaron que el recorrido del desfile se extenderá a lo largo de la Avenida Ignacio de la Roza, iniciando desde la intersección con calle Salta y extendiéndose hasta la calle Mendoza. Y que este año incluirá nuevas incorporaciones.

El despliegue contará con una amplísima participación de la comunidad. Según se informó, formarán parte del paso formal un total de 42 escuelas de los diferentes nivels, acompañados por los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También dejarán su huella las agrupaciones gauchas, diversas instituciones civiles y deportivas, y los representantes de las colectividades que aportan su color cultural a la fecha.

Sin embargo, el gran atractivo de este año y la gran novedad para el público será la incorporación de un desfile de autos y carruajes antiguos, una propuesta que promete capturar la atención de los amantes de la historia y los vehículos clásicos.

El clásico chocolate

Como ya es una costumbre arraigada en los festejos patrios, la previa del evento también tendrá su momento especial. Antes del inicio del paso de las delegaciones, se servirá el tradicional chocolate caliente para todos los alumnos participantes, ideal para templar la mañana y dar comienzo a una jornada de celebración nacional.