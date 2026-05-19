En una ruta clave, 25 de Mayo inaugura la primera oficina turística para difundir sus atractivos y cultura

En 25 de Mayo quieren celebran el Día de la Patria con la inauguración de obras. En este marco, el municipio está previsto poner en marcha la primera oficina turística municipal que se ubicará sobre una ruta clave para difundir sus atractivos, eventos tradicionales y cultura del departamento.

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El próximo lunes, la comunidad de 25 de Mayo celebrará el Día de la Patria con la puesta en marcha de la primera Oficina de Turismo que funcionará en un módulo cedido por el Gobierno de San Juan . ‘Hace un par de años que comenzamos con este proyecto y estamos muy felices de haberlo concretado. En este módulo va a funcionar nuestra primera Oficina de Turismo para brindar información y servicio’, dijo Gladys Otiñano, secretaria de Cultura y Turismo de 25 de Mayo.

La Oficina de Turismo de 25 de Mayo funcionará todos los días, reforzando personal y actividades durante los fines de semana largos.

Otiñano contó que el módulo donde funcionará la Oficina de Turismo e stará ubicado sobre la Ruta 270, en la intersección con calle Mitre, en el ingreso principal a Villa Santa Rosa. ‘La Ruta 270 es muy utilizada por la gente que viene desde Mendoza a San Juan, es un camino de paso que queremos aprovechar para fomentar el turismo en nuestro departamento y también para prestar un buen servicio de información a la gente de afuera sobre dónde hay un cajero automático o a qué distancia está la próxima estación de GNC’, dijo la funcionaria.

Características y funcionamiento de la Oficina de Turismo

La Oficina de Turismo funcionará en un módulo de chapa, anclado al piso de hormigón y con paredes y techos recubiertos con aislante de alta densidad. Sus dimensiones son de 5 metros de ancho, por 5 metros de largo y 3 metros de altura, brindando un espacio para realizar diferentes actividades con comodidad.

‘En la Oficina de Turismo van a tener un espacio los artesanos y emprendedores del departamento para poder exponer y poner a la venta su trabajo, desde artesanías hasta productor regionales de elaboración casera. Es una manera también de fomentar el turismo y cultura de 25 de Mayo’, dijo Otiñano.

La nueva Oficina de Turismo de 25 de Mayo se inaugurará el próximo lunes y comenzará a funcionar de inmediato. Permanecerá abierta todos los días, reforzando el personal y actividades durante los fines de semana largos.

Otras obras para celebrar el Día de la Patria

En el marco de los festejos patrios, el intendente de 25 de Mayo también dejará inaugurada la obra de pavimentación en los barrios 27 de Diciembre y Peniel que se realizó con fondos municipales. A su vez, dará inicio a los trabajos de repavimentación en el Barrio Los Algarrobos, también con recursos propios de la comuna.