    • 15 de mayo de 2026 - 16:22

    Tragedia en 25 de Mayo: investigan la muerte de un bebé de dos meses en Las Casuarinas

    El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital departamental, pero llegó sin signos vitales. La Justicia y la Policía trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho, que en principio sería un accidente doméstico.

    Hospital de 25 de Mayo.

    Hospital de 25 de Mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda conmoción atraviesa a la localidad de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, luego de conocerse la muerte de un bebé de apenas dos meses ocurrida en una vivienda ubicada sobre Callejón del Bono.

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    Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras el pequeño descansaba en el interior de la casa y su madre realizaba tareas domésticas. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la mujer acudió a controlar al bebé y advirtió una situación desesperante: el niño aparentemente se había ahogado.

    En medio del shock y la angustia, la familia decidió trasladarlo de inmediato al hospital de 25 de Mayo en busca de asistencia médica urgente. Sin embargo, al llegar al centro de salud, los profesionales constataron que el bebé ya no tenía signos vitales, pese a los esfuerzos realizados para reanimarlo.

    La dramática escena generó momentos de enorme dolor entre los familiares presentes en la guardia del hospital. Trascendió además que la madre del menor sufrió varias descompensaciones producto del impacto emocional y debió ser atendida por personal médico.

    Mientras tanto, efectivos policiales y autoridades judiciales avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. Aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente doméstico, la investigación continúa en marcha.

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