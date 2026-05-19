Leonardo Cobarrubia rompió el silencio tras el video viral donde un automovilista le dio una cachetada: "Que esto cambie"

Luego de la fuerte repercusión que generó el video viral de la discusión entre un automovilista y un grupo de ciclistas en Rivadavia, el reconocido ciclista sanjuanino Leonardo Cobarrubia realizó un extenso descargo en redes sociales y contó cómo ocurrió el episodio que terminó con una agresión física.

El hecho se produjo sobre avenida Libertador, en las inmediaciones del Jardín de los Poetas, y quedó registrado en imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Allí se observa el momento en que un conductor desciende de su vehículo y le propina una cachetada al ciclista, exintegrante del SEP San Juan y actual corredor del equipo Diberboll.

Tras la viralización del caso, Cobarrubia decidió contar su versión de lo sucedido . “Veníamos de entrenar, éramos cinco o seis ciclistas. Veníamos de a dos y en fila. Él nos pasa, nos escupe y nos tira el auto encima. A mí casi me engancha, no sé cómo hice para no caerme”, relató.

Según explicó el deportista, luego de esa maniobra el vehículo se detuvo y descendieron varias personas. “ Se para y se bajan siete personas del auto directamente a ver la reacción de nosotros. Luego este hombre que me pega la cachetada empieza a hacer señas. Nunca sentimos la bocina ni nada y de repente me manda la cachetada” , expresó.

Cobarrubia aseguró además que evitó reaccionar para impedir que la situación pasara a mayores. “No tuve reacción violenta ni nada y lo que tuve que hacer fue buscar la forma para que este hombre se fuera porque eran siete que estaban esperando que nosotros hagamos el más mínimo gesto para pegarnos” , sostuvo.

En ese sentido, explicó la escena que también quedó reflejada en el video viral: “Tuve que hacerme como que hablaba por teléfono. Una chica policía que venía detrás en auto vio todo y se paró a decirnos que haga la denuncia”.

El ciclista también aprovechó para reflexionar sobre la convivencia vial y las agresiones que, según indicó, suelen sufrir quienes practican este deporte en rutas y calles. “Hay mucha gente que se molesta con nosotros, pero es mi trabajo y vivo del ciclismo. Tenemos que respetarnos en la calle, no pueden pasar y tirarnos el auto encima”, manifestó.

Además, remarcó que comprende las molestias que puede generar un pelotón numeroso, aunque insistió en la necesidad de respetar las normas de tránsito y la distancia de seguridad. “Entiendo cuando es un grupo de 20 o 30 personas, pero ya se hizo una costumbre atentar contra los ciclistas. Hay gente que es muy mala. Hay un colega al que le tiraron agua hirviendo, no es así el tema”, lamentó.

Por último, Cobarrubia aseguró encontrarse bien y consideró que la difusión pública del video permitió visibilizar una problemática frecuente. “El video se hizo viral, sino hubiese pasado como ya pasó un montón de veces y la mayoría de los ciclistas la hemos vivido. Los automovilistas deben respetar el metro treinta. Ojalá que esto cambie”, concluyó.

El hecho

Según trascendió, el conflicto se originó cuando algunos de los deportistas circulaban presuntamente en doble fila sobre la calzada, situación que habría generado el malestar del conductor.

En medio de la discusión, el automovilista descendió de su vehículo y le propinó una cachetada a Cobarrubia. El ciclista no respondió físicamente a la agresión y se alejó algunos metros del lugar. De acuerdo con las imágenes que luego comenzaron a circular en redes sociales, Cobarrubia tomó su teléfono celular y realizó una llamada mientras le decía al conductor: “Vos no sabés quién p...soy”.

La tensión continuó durante algunos minutos con nuevos cruces verbales entre otros ciclistas y el automovilista, aunque el episodio no escaló a una pelea mayor. Finalmente, el conductor volvió a subir a su vehículo, realizó una maniobra sobre la ruta y abandonó el lugar.

Toda la secuencia quedó registrada en video por personas que se encontraban en la zona y posteriormente fue difundida a través de redes sociales, donde generó múltiples reacciones y debates en torno a la convivencia vial entre automovilistas y ciclistas.