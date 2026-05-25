    • 25 de mayo de 2026 - 21:43

    En Pocito: una pareja con un frondoso prontuario fue detenida por ingresar a robar a una vivienda

    Los sospechosos fueron sorprendidos luego de ingresar a una casa en Pocito. Ambos viven en el barrio La Estación en Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal de la Comisaría 7ª detuvo este lunes a una pareja acusada de intentar robar en una vivienda del departamento Pocito. El hecho ocurrió alrededor de las 14:25 en Calle Aberastain Sur, entre calles 13 y 14, cuando una mujer de 42 años alertó a la Policía sobre la presencia de delincuentes dentro de su domicilio.

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    Según la denuncia, los sospechosos ingresaron a la propiedad tras violentar la puerta trasera de la vivienda e intentaron sustraer una batería de 85 amperes marca Argenta y una bicicleta rodado 29.

    Tras un rápido operativo, los efectivos policiales lograron aprehender a una mujer de apellido Torres, de 31 años y domiciliada en el barrio La Estación, en Rawson, y a un hombre de apellido Olguín, de 27 años, también oriundo de Rawson.

    La causa quedó en manos del ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del legajo judicial por tentativa de robo bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

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