En Pocito: una pareja con un frondoso prontuario fue detenida por ingresar a robar a una vivienda

Los sospechosos fueron sorprendidos luego de ingresar a una casa en Pocito. Ambos viven en el barrio La Estación en Rawson.

Personal de la Comisaría 7ª detuvo este lunes a una pareja acusada de intentar robar en una vivienda del departamento Pocito. El hecho ocurrió alrededor de las 14:25 en Calle Aberastain Sur, entre calles 13 y 14, cuando una mujer de 42 años alertó a la Policía sobre la presencia de delincuentes dentro de su domicilio.

Según la denuncia, los sospechosos ingresaron a la propiedad tras violentar la puerta trasera de la vivienda e intentaron sustraer una batería de 85 amperes marca Argenta y una bicicleta rodado 29.

Tras un rápido operativo, los efectivos policiales lograron aprehender a una mujer de apellido Torres, de 31 años y domiciliada en el barrio La Estación, en Rawson, y a un hombre de apellido Olguín, de 27 años, también oriundo de Rawson.