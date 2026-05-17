Jelly Jam-San Juan 2026: Un mundo sobre ruedas para descubrir y disfrutar

Un mundo aparte. Con su estilo, con sus modismos, con su música, con su propia filosofía. Todo sobre ruedas, sea patines, rollers, patinetas o bicicletas. Eso propuso el Jelly Jam-San Juan 2026 que concretó su segunda fecha en Pocito con un marco importante y toda la singularidad de los deportes urbanos.

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Casi 250 espectadores fueron poblando pasado el mediodía la pista del skatepark internacional de Pocito. Un colorido especial que fue completando una jornada en la que incluso el clima se asoció con un sol espléndido tras la gélida jornada del sábado.

Con espectáculos urbanos y un sentido de encuentro amistoso, de compartir con la comunidad urbana, de disfrutar del espacio deportivo. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte está al frente de la organización, con apoyo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano más el Centro Cultural Conte Grand.

El primer encuentro del año fue el pasado domingo 22 de febrero. Esta vez, mayo entregó una jornada que incluyó a los más chicos en el roller para abrir la cartelera.

El programa fue intenso y variado. La apertura fue con DJ Vagabundo Singuita y luego una demo de OPK Team parkour, que mostraron su habilidad para sortear todo tipo de estructuras.

Pasadas las 16:15 comenzó la competencia con el Roller Aggressive (DJ Colo). Luego, en el Bowl hubo roller frestyle para más tarde darle paso a los skates con el quadskate. Más tarde skateboarding y postreriortmente el BMX frestyle. Ya entrando en la noche llegó el momento de la premiación y de despedida, la presentación del DJ Skywalker.

Una agenda que combinó los deportes urbanos con la música urbana, con los modismos y la cultura urbana. Eso, si con el respaldo de toda la familia que colmaron las dos tribunas tubulares del complejo pocitano.

POCITO SOBRE RUEDAS

Desde temprano, en cada rincón del predio se pudo apreciar cómo los papás aportaron lo suyo para que desde los más chicos del skate pudieran precalentar con la comodidad necesaria. Mientras que los más experimentados fueron soltándose conforme avanzó la siesta.

Llegó el momento de las competencias y los más pequeños dejaron abierto el crédito a futuro para estos deportes en San Juan. Con exponentes que apenas pasaron los seis años, el público disfrutó de su talento en el street y luego en el bowl. El plato fuerte posterior lo dieron los tops en sus rutinas libres.

Se fue despidiendo el sol y el complemento a la fiesta de los deportes urbanos lo dio el rap y el hip hop con presentaciones que amenizaron la espera antes de la serie final de competencias.

Así, cuando la noche empezó a ganar su lugar en el skatepark, el mundo de los deportes urbanos fue bajándole la persiana a un domingo distinto. Con un estilo propio, con un mundo aparte que todo lo vive sobre ruedas. Pasó la segunda fecha del campeonato sanjuanino y ya está en programación y organización el tercer capítulo de un evento que sigue ganando espacios en San Juan con una cultura diferente. Hay futuro, está el presente y se viene lo mejor.