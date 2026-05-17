Un apostador de San Juan ganó $2,5 millones en el Telekino que dejó el pozo vacante y subió a $850 millones

El premio correspondió al sorteo extra del Telekino. El cartón ganador fue vendido en San Juan y se llevó uno de los cinco premios especiales.

El sorteo Nº 2428 del Telekino dejó una buena noticia para San Juan. Un apostador de la provincia resultó ganador de uno de los premios especiales de $2.500.000 que se entregaron en el extracto oficial difundido este domingo. El próximo sorteo se realizará el 24 de mayo y tendrá un pozo estimado de $850 millones en premios totales.

El cartón ganador corresponde al número 0.280.407 y figura como vendido en San Juan dentro de la categoría “Premios con el número de cartón”, donde se repartieron cinco premios de $2,5 millones cada uno.

En cuanto al pozo principal, el sorteo quedó vacante en la categoría de 15 aciertos, cuyo premio ascendía a más de $409 millones. En tanto, 19 apostadores lograron 14 aciertos y cada uno se llevó $606.758.

Los números sorteados del Telekino fueron: 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 y 25.

Por su parte, en el Rekino hubo 16 ganadores con 14 aciertos, quienes obtuvieron un premio individual de $266.861.