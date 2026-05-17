Un apostador de San Juan ganó $2,5 millones en el Telekino que dejó el pozo vacante y subió a $850 millones

El sorteo Nº 2428 del Telekino dejó una buena noticia para San Juan. Un apostador de la provincia resultó ganador de uno de los premios especiales de $2.500.000 que se entregaron en el extracto oficial difundido este domingo. El próximo sorteo se realizará el 24 de mayo y tendrá un pozo estimado de $850 millones en premios totales.
El cartón ganador corresponde al número 0.280.407 y figura como vendido en San Juan dentro de la categoría “Premios con el número de cartón”, donde se repartieron cinco premios de $2,5 millones cada uno.
En cuanto al pozo principal, el sorteo quedó vacante en la categoría de 15 aciertos, cuyo premio ascendía a más de $409 millones. En tanto, 19 apostadores lograron 14 aciertos y cada uno se llevó $606.758.
Los números sorteados del Telekino fueron: 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 y 25.
Por su parte, en el Rekino hubo 16 ganadores con 14 aciertos, quienes obtuvieron un premio individual de $266.861.
El próximo sorteo se realizará el 24 de mayo y tendrá un pozo estimado de $850 millones en premios totales.