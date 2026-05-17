    • 17 de mayo de 2026 - 09:04

    San Juan: cómo estará el tiempo este domingo tras el día más frío del año

    Tras el ingreso de aire polar, el tiempo en San Juan este domingo será frío y parcialmente nublado, con una mínima de 4°C y máxima de 13°C, sin lluvias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de vivir el día más frío del año, este domingo en San Juan habrá un pequeño alivio en las condiciones del tiempo, aunque el invierno anticipado seguirá haciéndose sentir en toda la provincia. El pronóstico oficial indica que la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas bajas y sin probabilidad de precipitaciones.

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    El pronóstico para San Juan para este domingo

    La mínima prevista será de 4°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 13°C por la tarde. El viento continuará soplando desde el sector sur y sudeste, aunque con menor intensidad en comparación con el sábado, cuando el ingreso del frente polar generó ráfagas, lluvias y nevadas en zonas cordilleranas.

    Durante la mañana dominará un ambiente muy fresco, con nubosidad variable y sensación térmica baja. Hacia la tarde podrían registrarse algunos momentos de sol que ayudarán a que la temperatura suba algunos grados, generando una jornada más estable y agradable en comparación con el sábado.

    Por la noche volverán las bajas temperaturas, con registros cercanos a los 6°C y cielo parcialmente cubierto. Además, el pronóstico no anticipa lluvias ni fenómenos significativos para cerrar el fin de semana.

    De acuerdo al extendido para los próximos días, el frío persistirá en San Juan durante gran parte de la semana, aunque las máximas mostrarán una recuperación gradual y podrían ubicarse entre los 16°C y 18°C a partir del miércoles.

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