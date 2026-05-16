Mucho frío, lluvias aisladas y fuertes ráfagas del sur, así estará el tiempo en San Juan este sábado 16 de mayo

El tiempo se presentará inestable este sábado 16 de mayo en la provincia de San Juan, de acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé lluvias aisladas durante la mañana y la noche, además de precipitaciones más intensas por la tarde. La temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 11 grados, en una jornada marcada por el descenso térmico y el viento del sector sur y sudeste.

Según el reporte oficial, durante la mañana se esperan lluvias aisladas con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento, acompañado por viento del sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

Por la tarde, las condiciones empeorarán con lluvias más generalizadas y probabilidades de precipitación de entre el 40 y el 70 por ciento. Además, el viento rotará al sudeste con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas estimadas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

En tanto, hacia la noche volverían las lluvias aisladas, con temperaturas cercanas a los 7 grados y ráfagas que podrían mantenerse entre los 42 y 50 km/h.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn16052026 Pronóstico del tiempo sábado 16 de mayo de 2026. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.