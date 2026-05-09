    • 9 de mayo de 2026 - 08:15

    Después del fuerte viento, así estará el tiempo en San Juan este sábado 9 de mayo

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 13°C.

    El sábado será un día frío con una máxima de apenas 13 grados.

    El sábado será un día frío con una máxima de apenas 13 grados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, San Juan tendrá un sábado con condiciones típicas de otoño. Será un día fresco con poca amplitud térmica como herencia del fuerte viento sur que sopló en las últimas horas del viernes y en la madrugada de hoy.

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    Para este sábado 9 de mayo se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C. Durante la mañana y la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que hacia la noche pasará a ligeramente nublado.

    El informe además anticipa viento del sector sur por la mañana, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Sin embargo, hacia la tarde y noche cambiará hacia el noroeste convirtiéndose en una leve brisa.

    Para el domingo, el organismo prevé un acenso de la temperatura, con máximas que podrían alcanzar los 18°C.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

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    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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