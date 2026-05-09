    • 9 de mayo de 2026 - 08:24

    Universitario se juega su última carta en el clásico ante San Juan Rugby Club

    Universitario visita este sábado desde las 16 al Piuquén con la obligación de sumar en grande para llegar con chances a la definición del Provincial USR.

    Necesidad. Universitario visitará al San Juan RC con la urgencia de un triunfo en el torneo local de la USR.

    Necesidad. Universitario visitará al San Juan RC con la urgencia de un triunfo en el torneo local de la USR.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Santa Lucía volverá a paralizarse con una nueva edición del superclásico sanjuanino. San Juan RC recibirá a Universitario en un duelo que promete y mucho en juego pensando en la definición del Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby.

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    Los dirigidos por Fernando Torcivia llegarán con la necesidad de ganar y hacerlo con punto bonus ofensivo para mantener viva la ilusión de pelear por el título hasta la última fecha. Además, deberá esperar que el Piuquén no sume unidades en la jornada final para poder aspirar a quedarse con la corona.

    El antecedente más reciente favorece ampliamente a los dirigidos por los de Santa Lucía. En el encuentro disputado en Pocito, San Juan RC se impuso con contundencia por 59-34 en un partido cargado de tries y ritmo ofensivo.

    El cotejo comenzará a las 16. y contará con el arbitraje de Braian Montaño. Además, Sofía Vildozo y Cristian Bonilla los referees asistentes.

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