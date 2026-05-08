    • 8 de mayo de 2026 - 17:44

    El torneo donde brilla el "Burrito Ortega" aterriza en San Juan: en junio llega la Liga Nacional de Senior

    En junio comenzará la fase Clasificatoria de la Liga Senior para buscar la etapa nacional y cruzarse con los grandes del país.

    Figura. Ariel Ortega podría ser con River el rival de algún equipo de San Juan en la Liga Senior de AFA.
    Figura. Ariel Ortega podría ser con River el rival de algún equipo de San Juan en la Liga Senior de AFA.

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    Por Ariel Poblete

    El fútbol está en la sangre de aquellos que abrazaron esa pasión. Que la hicieron vida, que la transformaron en motor para su existencia y cuando llega el momento del adiós a la alta competencia, no se diluye. Sigue, permanece intacta y el Fútbol Senior se convierte en el mejor pretexto para seguir vivos.

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    De la mano de la organización de Darío Tarsicio Amaya, llega a San Juan la Liga Nacional de Clubes Senior, cuyo presidente es Matías Rossi a nivel nacional. Precisamente Rossi le dio la posibilidad al sanjuanino Amaya de manejar la Región San Juan y organizar Primer Torneo clasificatoria a Copa Federal.

    'Vamos a largar con la Categoría +50 años en la cual van a intervenir Sportivo Desamparados, Las Leyendas Verdeinegras, Sportivo Peñarol, Atlético Trinidad, Unión, Vélez Sarsfield de Pocito, Barrio Kennedy y otros equipos q faltan confirmar', contó entusiasmado Amaya quien además de coordinador de esta etapa juega en los torneos Senior en el arco de San Martín.

    Y claro, la invitación se abre para tener más participantes: 'Cualquier otro equipo que se quiera sumar tiene las puertas abiertas. La idea es arrancar la primera semana de Junio y los dos primeros clasificados de la tabla clasificarán a Copa Federal y se podrán enfrentar a Racing dónde está Hugo 'Perico' Pérez y el Turco Claudio García o bien con Platense o Tigre, por mencionar algún posible equipo rival'. Y claro, la invitación se abre para tener más participantes: 'Cualquier otro equipo que se quiera sumar tiene las puertas abiertas. La idea es arrancar la primera semana de Junio y los dos primeros clasificados de la tabla clasificarán a Copa Federal y se podrán enfrentar a Racing dónde está Hugo 'Perico' Pérez y el Turco Claudio García o bien con Platense o Tigre, por mencionar algún posible equipo rival'.

    GRAN EXPERIENCIA

    Tarsi Amaya ya vivió con los Senior de San Martín este tipo de partidos: 'Nosotros en la categoría +35 con San Martín ya hemos tenido la posibilidad y oportunidad de haber viajado cinco veces a Mendoza y dos veces a San Luis a jugar copa Argentina. Jugamos el anteaño pasado Copa Federal contra Estudiantes de San Luis al cual se le ganó y nos dio la posibilidad de jugar contra Vélez Sarsfield. El año pasado se jugó también Copa Federal que se le ganó a otro equipo de San Luis y nos dio la clasificación para jugar con Racing Club de avellaneda y ahora, este próximo el 24 de mayo San Martín en +35 juega contra Las Paredes de Mendoza. El ganador va a enfrentar a Independiente de Avellaneda que tiene nombres como los del Rolfi Montenegro y Toti Ríos o al River Plate de Ariel Ortega, Andrés D' Alessandro, Jonathan Maidana y el Chori Domínguez'.

    La Liga Nacional de Clubes Senior está naciendo y esa pasión jamas se muere en el futbolista. Por eso, cualquier interesado se podrá comunicar al 2644173015 para ser parte de esta liga que además está en organización de la Categoría +35.

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