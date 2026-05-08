El llamativo posteo del Club Rivadavia: el viento derribó la pared y el club le agradeció a Chiqui Tapia

Luego de los serios daños que sufrió su infraestructura por las fuertes ráfagas de viento Zonda registradas el miércoles por la noche , el Club Rivadavia realizó un llamativo comunicado en sus redes sociales para informar la situación y agradecer públicamente el respaldo recibido entre ellos, el presidente de la AFA Chiqui Tapia.

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Sin embargo, además del mensaje institucional, hubo un detalle que llamó la atención entre socios e hinchas : la publicación fue realizada con los comentarios limitados, impidiendo que la mayoría de los usuarios pudiera responder al posteo.

En el comunicado, la institución confirmó que parte de las paredes del club se derrumbaron producto del temporal, provocando importantes destrozos en las instalaciones.

“Hoy nos encontramos trabajando y gestionando los recursos necesarios para poder reconstruir y dejar nuestro querido club en condiciones, pensando siempre en nuestros deportistas, socios, hinchas y en toda la familia rojiblanca” , expresaron desde la entidad.

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En ese contexto, Rivadavia dedicó un agradecimiento especial al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, por el apoyo brindado tras el temporal.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al presidente del fútbol argentino Sr. Claudio Chiqui Tapia, a nuestros hinchas, socios y simpatizantes, al intendente Sergio Miodowsky y especialmente al vicegobernador Fabián Martín por brindar su apoyo incondicional en este difícil momento para nuestra institución”, señalaron.

La publicación rápidamente generó repercusiones entre los usuarios, no solo por la mención al titular de la AFA hoy involucrado en un escándalo con la Justicia, sino también porque el club decidió restringir los comentarios, una medida poco habitual en este tipo de comunicados institucionales. Tampoco explicó en el comunicado qué tipo de apoyo brindó Tapia.

Mientras tanto, desde la dirigencia continúan trabajando para evaluar los daños y avanzar con las tareas de reconstrucción para que las actividades deportivas puedan volver a desarrollarse con normalidad en el menor tiempo posible.