    • 8 de mayo de 2026 - 14:52

    La antepenúltima fecha del Apertura del fútbol local ya tiene a los árbitros designados

    La fecha 15 del Apertura se disputará entre sábado y lunes y tendrá varios cruces decisivos por la clasificación. Desamparados-Alianza, uno de los atractivos.

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    El sábado desde las 16.30 López Peláez recibirá a Rivadavia con arbitraje de Eduardo Prior, mientras que Sergio González será el encargado de dirigir el duelo entre Villa Ibáñez y Atlético Unión en Ullum.

    En tanto, Rubén Fernández impartirá justicia en el choque entre Minero y Juventud Zondina, que se disputará en cancha de Juventud Unida. Además, Walter Jorquera fue designado para el encuentro entre Marquesado y Colón Junior.

    El domingo continuará la acción con otros tres encuentros desde las 16:30. Rubén Riveros dirigirá el partido entre Carpintería y Peñarol, mientras que Ignacio Autenechea será el árbitro en Sarmiento frente a 9 de Julio.

    Por su parte, Darío Montaña estará al frente del cruce entre Defensores Argentinos y Atenas Pocito, que se jugará en cancha de Peñarol.

    Uno de los platos fuertes de la fecha llegará más tarde, desde las 18, cuando el líder Sportivo Desamparados reciba a Atlético Alianza en Puyuta. El encuentro, que promete ser determinante para las posiciones de arriba, tendrá como árbitro principal a Jesús Allegue.

    La antepenúltima jornada del Apertura se cerrará el lunes a las 20:30 con el duelo entre Trinidad y San Lorenzo. Martín Rivero fue el elegido para dirigir un partido que también puede ser decisivo pensando en la clasificación.

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