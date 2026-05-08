La antepenúltima fecha del Apertura del fútbol local ya tiene a los árbitros designados

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la antepenúltima fecha del Torneo Apertura , una jornada que puede empezar a definir el panorama de clasificación de cara a la recta final del campeonato. La fecha se jugará entre sábado y lunes, con la mayoría de los encuentros programados para las 16:30.

¿Quién será campeón? A pesar del mal presente, los sanjuaninos tienen su favorito para el Apertura de la Liga Profesional

El sábado desde las 16.30 López Peláez recibirá a Rivadavia con arbitraje de Eduardo Prior, mientras que Sergio González será el encargado de dirigir el duelo entre Villa Ibáñez y Atlético Unión en Ullum.

En tanto, Rubén Fernández impartirá justicia en el choque entre Minero y Juventud Zondina, que se disputará en cancha de Juventud Unida. Además, Walter Jorquera fue designado para el encuentro entre Marquesado y Colón Junior.

El domingo continuará la acción con otros tres encuentros desde las 16:30. Rubén Riveros dirigirá el partido entre Carpintería y Peñarol, mientras que Ignacio Autenechea será el árbitro en Sarmiento frente a 9 de Julio.

Por su parte, Darío Montaña estará al frente del cruce entre Defensores Argentinos y Atenas Pocito, que se jugará en cancha de Peñarol.

Uno de los platos fuertes de la fecha llegará más tarde, desde las 18, cuando el líder Sportivo Desamparados reciba a Atlético Alianza en Puyuta. El encuentro, que promete ser determinante para las posiciones de arriba, tendrá como árbitro principal a Jesús Allegue.

La antepenúltima jornada del Apertura se cerrará el lunes a las 20:30 con el duelo entre Trinidad y San Lorenzo. Martín Rivero fue el elegido para dirigir un partido que también puede ser decisivo pensando en la clasificación.