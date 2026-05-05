El Apertura programó la antepenúltima fecha con Desamparados-Alianza como atractivo y mucho detrás

El líder ya aseguró su lugar en los Play Off del Apertura, mientras varios equipos pelean por meterse en la fase decisiva.

Apertura del fútbol sanjuanino: se programó la decimoquinta y antepenúltima fecha del certamen. Desamparados-Alianza, el atractivo.

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El Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División entró en su etapa decisiva con la disputa de la fecha 15, la anteúltima del certamen, que comenzará a definir el panorama de Play Off. En lo más alto se mantiene Sportivo Desamparados, que con 34 puntos no solo lidera con autoridad sino que ya aseguró su clasificación a Cuartos de final.

Detrás aparece Atlético Unión con 28 unidades en la segunda ubicación. Más apretada es la pelea en el pelotón que busca meterse en la fase final: Colón Junior, Minero y San Lorenzo suman 26 puntos, mientras que Alianza tiene 25. Más atrás, 9 de Julio con 22 y López Peláez con 21 cierran, por ahora, la zona de clasificación.

Cómo se jugará la fecha 15 del Apertura La fecha se repartirá en tres días y tendrá la mayoría de sus encuentros a las 16:30. El sábado abrirá la jornada con los cruces entre López Peláez y Rivadavia, Villa Ibáñez frente a Atlético Unión, Minero ante Juventud Zondina (en cancha de Juventud Unida) y Marquesado contra Colón Junior.

El domingo continuará la acción con tres partidos en simultáneo desde las 16:30: Carpintería frente a Peñarol, Sarmiento ante 9 de Julio y Defensores Argentinos contra Atenas Pocito, este último en cancha de Peñarol. Más tarde, a las 18, el líder Sportivo Desamparados recibirá a Alianza en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

El cierre será el lunes a las 20:30, cuando Trinidad se enfrente a San Lorenzo, en un partido que también puede resultar clave en la lucha por la clasificación.