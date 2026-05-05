El Apertura programó la antepenúltima fecha con Desamparados-Alianza como atractivo y mucho detrás

El Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División entró en su etapa decisiva con la disputa de la fecha 15, la anteúltima del certamen, que comenzará a definir el panorama de Play Off. En lo más alto se mantiene Sportivo Desamparados, que con 34 puntos no solo lidera con autoridad sino que ya aseguró su clasificación a Cuartos de final.
Detrás aparece Atlético Unión con 28 unidades en la segunda ubicación. Más apretada es la pelea en el pelotón que busca meterse en la fase final: Colón Junior, Minero y San Lorenzo suman 26 puntos, mientras que Alianza tiene 25. Más atrás, 9 de Julio con 22 y López Peláez con 21 cierran, por ahora, la zona de clasificación.
Cómo se jugará la fecha 15 del Apertura
La fecha se repartirá en tres días y tendrá la mayoría de sus encuentros a las 16:30. El sábado abrirá la jornada con los cruces entre López Peláez y Rivadavia, Villa Ibáñez frente a Atlético Unión, Minero ante Juventud Zondina (en cancha de Juventud Unida) y Marquesado contra Colón Junior.
El domingo continuará la acción con tres partidos en simultáneo desde las 16:30: Carpintería frente a Peñarol, Sarmiento ante 9 de Julio y Defensores Argentinos contra Atenas Pocito, este último en cancha de Peñarol. Más tarde, a las 18, el líder Sportivo Desamparados recibirá a Alianza en uno de los duelos más atractivos de la fecha.
El cierre será el lunes a las 20:30, cuando Trinidad se enfrente a San Lorenzo, en un partido que también puede resultar clave en la lucha por la clasificación.
Con solo dos fechas más por disputarse luego de esta, cada punto en juego puede ser determinante para definir quiénes avanzarán a los Play Off y quiénes quedarán en el camino en un torneo que mantiene la emoción hasta el final.