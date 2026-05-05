Femenino de Adepu: Jockers, Calise y El Once comparten la cima, mientras que Aston Birra sigue perfecto

La sexta fecha del torneo femenino de Adepu sacudió la Zona A y apretó al máximo la pelea por el primer puesto, mientras que en la Zona B Aston Birra continúa con paso arrollador y puntaje ideal.

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En la Zona A, el gran golpe lo dio Jockers , que venció con autoridad 3-0 a El Once en el duelo entre candidatos y se subió a la cima. Sin embargo, no está solo: Calise también llegó a lo más alto tras golear 7-1 a De Primera F.C, en una actuación contundente. De esta manera, tres equipos —Jockers, Calise y El Once— comparten el liderazgo con 15 puntos, en una de las zonas más parejas del certamen.

En el resto de los encuentros, Atunelas y Argentino igualaron 1-1, mientras que La Espesa consiguió su primera victoria al derrotar 2-0 a Los Andes, en un resultado que le permite salir del fondo.

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Por el lado de la Zona B, Aston Birra no detiene su marcha: goleó 8-0 a Contadoras y suma seis triunfos en seis presentaciones, con números que marcan una clara diferencia sobre el resto. Su principal perseguidor es Ilegales, que venció 2-1 a Borussia C.A y alcanzó los 13 puntos.

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También se mantiene en la pelea San Pablo, que superó con claridad 9-2 a Escuelita F.C y llegó a las 12 unidades, mientras que Cuyo F.C protagonizó uno de los partidos más entretenidos de la fecha al imponerse 8-4 frente a Tercer Tiempo.

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Con el torneo avanzando y las posiciones cada vez más ajustadas, la Zona A promete una definición abierta entre varios candidatos, mientras que en la Zona B todos corren desde atrás a un Aston Birra que, por ahora, no da señales de ceder terreno.