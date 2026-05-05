    • 5 de mayo de 2026 - 06:44

    Boca Juniors visita a Barcelona en Ecuador en choque clave por la Copa Libertadores

    Este martes, desde las 21, Boca Juniors será visitante en Guayaquil por la fecha 4 de la Fase Clasificatoria de la Libertadores.

    Momento. Boca Juniors viene de perder en Brasil y quiere recuperarse en Ecuador ante Barcelona.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors visitará este martes a Barcelona de Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un encuentro que podría ser clave para su futuro en el torneo de clubes más importante de América. El partido, que está programado para las 21 y el árbitro será el colombiano Carlos Betancur.

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    Boca llega a este encuentro en un muy buen momento, ya que se afianzó entre los mejores equipos del Torneo Apertura, donde clasificó sin problemas a los playoffs, mientras que tuvo un más que aceptable inicio en esta Copa Libertadores.

    Los dirigidos por Claudio Úbeda marchan segundos en el Grupo D luego de tres fechas, producto de las victorias frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, aunque la semana pasada cayeron 1-0 como visitantes ante Cruzeiro y de esta manera se cortó su racha de partidos invictos.

    En caso de conseguir la victoria, el “Xeneize” quedará muy bien perfilado de cara a las últimas dos fechas, ya que tendrá que jugar ambas en condición de local cuando reciba a Universidad Católica y a Cruzeiro.

    Barcelona de Ecuador, por su parte, atraviesa un muy flojo momento en esta competición, todavía no pudo sumar puntos y está prácticamente eliminado, por lo que se jugará sus últimas fichas ante el equipo argentino.

    PROBABLES FORMACIONES

    Barcelona: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.

    Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

    Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo

    Árbitro: Carlos Betancur (Col)

    Hora: 21.

    TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

    ROSARIO CENTRAL ES LOCAL

    Rosario Central recibirá este martes a Libertad de Paraguay, por la curta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en busca de la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

    El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el brasilero Wilton Sampaio.

    El equipo rosarino, que tiene como su principal figura a Angel Di María, llega muy bien posicionado a este encuentro, ya que lidera en el Grupo H con siete puntos junto a Independiente del Valle de Ecuador.

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