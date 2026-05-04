    • 4 de mayo de 2026 - 17:57

    San Juan abrió el Torneo Panamericano de Sordos 2026

    El certamen histórico en San Juan comenzó en el Cantoni y continuará hasta el viernes 8, con entrada libre y gratuita. Argentina perdió con Brasil en Femenino.

    Derrota. Argentina perdió contra Brasil por 11-1 en el inicio del Panamericano de Futsal para Sordos en San Juan.

    Derrota. Argentina perdió contra Brasil por 11-1 en el inicio del Panamericano de Futsal para Sordos en San Juan.

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    Por Ariel Poblete

    San Juan sigue haciendo historia en el deporte y desde este lunes se conviritó en sede por primera vez el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026 que cuenta con la participación de selecciones femeninas y masculinas de seis países de Sudamérica.

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    Por primera vez en la historia, San Juan es anfitriona del Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos, un evento internacional que reúne a más de 100 deportistas de distintos países del continente en el Estadio Aldo Cantoni.

    Una competencia de gran relevancia para el deporte inclusivo, que cuenta con la participación de selecciones femeninas y masculinas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia.

    El acto inaugural se realizó en la tarde de este lunes, marcando el inicio oficial de un torneo histórico para la provincia y para el deporte adaptado sanjuanino.

    Gerardo Pérez y Ricardo Mestre forman parte del Comité Organizador de este importante certamen, además la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES) y (PANAMDES) Organización Deportiva Panamericana de Sordos.

    LOS PARTIDOS

    En el primer día de competencia, Argentina abrió ante Brasil tanto en Femenino como en Masculino. Las brasileñas mostraron todo su poderío para terminar goleando por 11-1 a las chicas argentinas.

    Mientras que en el primer partido del Masculino, Perú goleaba 4-0 a Uruguay al cabo del primer tiempo.

    En el medio, el gobierno de San Juan realizó el acto inaugural para un evento diferente que enriquece el espectro deportivo de la provincia.

    El ingreso es libre y gratuito durante todas las jornadas, invitando a la comunidad a acompañar y ser parte de este importante acontecimiento deportivo internacional.

    En el Femenino, Argentina debutó con Brasil y el miércoles cerrará contra Chile. En el Masculino, Argentina abrió con Brasil, el miércoles se medirá contra Colombia, el jueves enfrentará a Uruguay y el viernes cerrará contra Perú.

    FIXTURE COMPLETO

    Lunes 4 de mayo

    15 – Argentina vs Brasil (Femenino)

    17 – Uruguay vs Perú (Masculino)

    19 – Acto Inaugural

    20:30 – Brasil vs Argentina (Masculino)

    Martes 5 de mayo

    16 – Brasil vs Chile (Femenino)

    18 – Perú vs Colombia (Masculino)

    20 – Uruguay vs Brasil (Masculino)

    Miércoles 6 de mayo

    15 – Argentina vs Chile (Femenino)

    17 – Premiación Femenino

    18 – Perú vs Brasil (Masculino)

    20– Colombia vs Argentina (Masculino)

    Jueves 7 de mayo

    14 – Brasil vs Colombia (Masculino)

    16 – Argentina vs Uruguay (Masculino)

    Viernes 8 de mayo

    17 – Colombia vs Uruguay (Masculino)

    20 – Argentina vs Perú (Masculino)

    21 – Premiación final

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