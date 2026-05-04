Llega la Copa Andina: golf y minería se unen en un evento inédito en San Juan

El torneo de golf se realizará el sábado, como cierre de la Feria Minera, con el objetivo de generar networking entre los principales actores del sector.

Amancay recibirá el torneo de golf en el marco del importante evento de minería en San Juan.

Como broche de oro de la Feria Minera, San Juan será escenario de una propuesta innovadora que combina deporte, negocios y vínculos estratégicos. Se trata de la “Copa Andina - Golf & Minería”, un torneo que tendrá su primera edición en la provincia el próximo 9 de mayo de 2026, con el auspicio de DIARIO DE CUYO.

El evento se desarrollará en el Club Amancay y ofrecerá una jornada pensada exclusivamente para ejecutivos, autoridades y referentes del sector. La actividad comenzará temprano con la recepción de los participantes y un desayuno de bienvenida. Luego, a las 11:00, se llevará a cabo una clínica de golf destinada a no jugadores, mientras que a las 13:30 tendrá lugar un cóctel junto con la entrega de premios y reconocimientos.

La iniciativa surge a partir de una articulación con una experiencia similar desarrollada en Chile -la Copa de la Minería-, con la intención de adaptar este formato a la realidad local y proyectarlo a futuro como un clásico del calendario empresarial sanjuanino.

Más allá de lo deportivo, la Copa Andina apunta a generar un espacio de networking en un entorno distendido, donde empresas mineras, proveedores, inversores y actores clave del sector puedan vincularse y potenciar oportunidades de negocio. En ese sentido, el torneo se enmarca en una semana especialmente relevante para la actividad minera en la provincia, que incluye distintos encuentros estratégicos, entre ellos el evento Mining and Wine, previsto para el día previo.

“Las expectativas son muy positivas. Buscamos convocar a referentes del sector, generar conexiones de valor y sentar las bases para que este evento crezca en futuras ediciones”, señaló Belén Sánchez, quien además destacó que la propuesta busca fortalecer el posicionamiento de San Juan como un punto clave dentro del mapa minero y contribuir al desarrollo de un ecosistema empresarial sólido.