El mapa del turismo de San Juan: la Expo Minera "saturó" los hospedajes, el perfil más buscado de visitante y los mejores atractivos para conocer

En medio de una temporada atravesada por altibajos económicos, el presidente de la Cámara de Prestadores Turísticos de San Juan, Cristian Unda, trazó un diagnóstico claro: los grandes eventos, como la feria minera, se han convertido en un motor clave para reactivar la actividad.

“Para nosotros siempre la feria minera en general, todas las ferias son muy importantes para el turismo”, aseguró en diálogo con Informadísimos en Radio Colón, donde también confirmó la participación del sector en el evento con un stand propio que integrará la oferta turística con la actividad minera.

El impacto, según detalló, ya se siente en toda la provincia. “A nivel de hospedaje te digo que saturaron San Juan. Quedan algunos hospedajes disponibles todavía, pero la gran mayoría está completa”, explicó. La situación se replica en otros rubros: “A nivel de transporte, saturado. Se están contratando vehículos incluso de otras provincias”.

No se trata solo de cantidad, sino de calidad del turismo. “Hay gente con un poder adquisitivo bastante interesante. El nivel de gasto de la gente que viene a una feria minera es mucho mayor que el de otros eventos”, subrayó.

En ese sentido, marcó una diferencia con espectáculos masivos: “Estos eventos impactan en la gastronomía, en el hospedaje y en el transporte, y además son disparadores a nivel internacional para que se conozca la provincia”. Mientras que los eventos deportivos, a criterio de Unda, generalmente tienen un menor impacto.

image Cristian Unda.-

El dirigente también puso en valor el efecto multiplicador de la actividad minera en el turismo. “Todas las actividades, cuando las analizás, están ligadas de alguna manera u otra al turismo”, sostuvo, y ejemplificó: “En una inauguración, alguien los transportó, comieron en un restaurante y durmieron en un hotel. Todo eso es turismo”.

Sin embargo, el panorama general del sector no es homogéneo. Unda reconoció que la actividad viene golpeada: “Viene complicada la mano. No es una cuestión de la provincia, es de Argentina y del mundo”. En ese contexto, planteó que la clave está en la adaptación: “Nuestra capacidad de supervivencia está dada por la capacidad de adaptación que tengamos. La creatividad es fundamental”.

Esa creatividad, dijo, es la que permite diversificar la oferta más allá de los destinos tradicionales. Desde experiencias en el dique Punta Negra hasta circuitos de astrofotografía o recorridos por zonas poco exploradas, la provincia tiene mucho más para ofrecer. “Vos tenés para hacer de todo: astronomía, turismo aventura, cultura. Hay lugares que sorprenden muchísimo más de lo que uno imagina”, remarcó.

Entre los ejemplos, mencionó el impacto que genera el entorno natural: “Vos los llevás a Punta Negra y se quedan maravillados”. También destacó el potencial de la arqueología: “Tenemos un libro de historia abierto sin leerlo”, recordó, citando a un especialista que visitó la provincia.

En esa línea, insistió en que el desafío no es solo atraer turistas de afuera, sino también involucrar a los propios sanjuaninos. “El tema es que lo conozcamos nosotros para que podamos promocionarlo”, advirtió.

Otro punto crítico es la formalización del sector. “Hoy el turismo en muchas áreas es muy informal. Para acceder a beneficios o crecer, hay que estar en regla, facturar y tener seguros”, explicó.

“Si empezamos a hacer esas uniones, donde uno pone algo y el otro también, podemos salir adelante. San Juan tiene absolutamente todo para desarrollarse”, afirmó.