    • 30 de abril de 2026 - 16:01

    Movimiento sensible en el Gabinete de Daniela Rodríguez en Chimbas

    El encargado de Comunicación de la Municipalidad de Chimbas, Matías Naranjo, envió un mensaje de despedida. ¿Quién queda en el puesto?

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un movimiento que, en los pasillos municipales, ya se daba por descontado terminó de concretarse en las últimas horas en el Gabinete de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez. El ahora exsubsecretario de Comunicación, Matías Naranjo, confirmó su salida del cargo a través de un mensaje dirigido a su equipo de trabajo, en el que oficializó el cierre de su etapa en la gestión.

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    La salida no sorprendió: se trataba de un cambio previsible dentro del esquema político de Rodríguez porque Naranjo tenía planificado el viaje a Italia. Ergo, la jefa comunal desde hace meses venía evaluando una reconfiguración en el área de Comunicación. La intención era clara: fortalecer el perfil del municipio de cara al escenario electoral de 2027 y, al mismo tiempo, ordenar el mensaje institucional en medio del tenso vínculo con el Concejo Deliberante.

    Sin embargo, la búsqueda de un reemplazo externo no prosperó. Según pudo reconstruir este medio, la jefa comunal analizó distintas alternativas, pero no logró cerrar una incorporación que se alineara con los objetivos políticos de la nueva etapa. Ante ese panorama, optó por una salida interna.

    La elegida fue Betty Puga, una funcionaria que ya formaba parte del equipo municipal y que ahora asumirá la conducción del área. La designación, aunque pragmática, también refleja la necesidad de sostener la operatividad sin mayores sobresaltos en un momento político delicado.

    Naranjo, por su parte, se despidió con un tono distendido y agradecido. “Hoy cierro mi etapa como Subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de Chimbas. Llegué para estar un mes el año pasado, y al final se transformó en un año entero de laburo compartido”, expresó en su mensaje.

    En el mismo texto, destacó el vínculo construido durante su gestión: “Agradezco eternamente la oportunidad que me brindó la Intendente. Me llevo el mejor recuerdo. Gracias por el buen trato, la paciencia y por estar siempre del otro lado”.

    Además, dejó formalizada la continuidad del área: “Desde mañana sigue Betty Puga al frente del área, desde este mismo número. Éxitos para ella y para ustedes”.

    El cierre del mensaje también confirmó el motivo de su salida : “Yo debo retornar a Italia, pero seguiremos en contacto. ¡Gracias totales!”.

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