En un nuevo gesto de alineamiento con EEUU, Milei visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz en Mar Argentino

El presidente Javier Milei visitó este jueves el portaaviones nuclear estadounidense USS “Nimitz” en aguas del Mar Argentino, en el marco de los ejercicios militares conjuntos Passex 2026. La actividad se inscribe en una serie de gestos de acercamiento con Estados Unidos .

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La cita que tuvo a Milei acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se produjo tras una invitación del embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, en el contexto de la llegada al país del USS “Nimitz”, uno de los portaaviones de propulsión nuclear más grandes del mundo. La nave arribó esta semana y tiene como destino el sur de Mar del Plata, donde se desarrolla uno de los tramos del ejercicio naval Southern Seas 2026.

Según se informó, el portaaviones opera junto a unidades de la Armada Argentina en una serie de maniobras que apuntan a reforzar la cooperación bilateral y mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas. En ese esquema, también participan el destructor estadounidense USS “Gridley” y buques argentinos como el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales”.

Las operaciones se llevaron a cabo entre el 27 de abril y hoy en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, tras la autorización del Gobierno mediante el Decreto 264/2026. Este tipo de entrenamiento, conocido como Passing Exercise (Passex), se realiza cuando unidades navales de distintos países coinciden en una misma área y permite poner en práctica procedimientos conjuntos en el mar.

Durante el despliegue, se desarrollaron maniobras en formación a la altura de Trelew, con vuelos de exploración de aeronaves P3C Orion y un ejercicio de defensa aérea que incluyó la simulación de ataques de aviones F-18 sobre la formación naval. En paralelo, el portaaviones estadounidense operó con dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros argentina.

El operativo alcanzó uno de sus puntos centrales frente a las costas de Necochea, donde se incorporaron más unidades de la Armada Argentina, entre ellas el destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. En ese tramo se llevó a cabo un ejercicio de “Visita, Registro y Captura” entre un patrullero argentino y el destructor USS “Gridley”.

De acuerdo con lo previsto, las actividades culminarán frente a Mar del Plata con una demostración aérea que incluye aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Además, autoridades civiles y militares argentinas embarcan en el USS “Nimitz” a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, en el marco de la visita oficial que encabezó el Presidente.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó su participación en la inauguración de los ejercicios combinados, a la que también fueron invitados el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. A su vez, dentro del Estado Mayor multinacional del portaaviones participan los oficiales argentinos Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial primero Jorge Ortiz, quienes intervienen en la planificación de tácticas y procedimientos.

El comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Pablo Germán Basso, sostuvo que uno de los objetivos principales de estas maniobras es “mejorar de manera sostenida las capacidades de la fuerza naval argentina”. En la misma línea, desde la Armada indicaron que este tipo de ejercicios permite intercambiar procedimientos y doctrinas con “una de las marinas más avanzadas del mundo”.

Las prácticas también retoman antecedentes de cooperación bilateral conocidos como “Gringo-Gaucho”, orientados a elevar el nivel de adiestramiento de las tripulaciones y consolidar la presencia operativa en el Atlántico Sur. Según fuentes oficiales, la zona es considerada estratégica por su proyección hacia la Antártida.

La visita de Milei al USS “Nimitz” se dio, además, en paralelo a una intensificación de los contactos del Gobierno con Washington. En la Casa Rosada buscan avanzar en un nuevo encuentro entre el Presidente y su par estadounidense, Donald Trump, y profundizar la relación bilateral en distintos frentes, incluidos el militar y el de seguridad.