    • 26 de abril de 2026 - 21:03

    Echaron a Carlos Frugoni, el funcionario que omitió declarar departamentos y sociedades en EEUU

    El secretario de Coordinación de Infraestructura fue despedido por el ministro Luis Caputo, ahora analizan a quién designar en su reemplazo.

    Carlos Frugoni.

    Carlos Frugoni.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, fue despedido este domingo del Gobierno luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Miami, Estados Unidos, que no declaró ante el fisco argentino.

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    Según pudieron confirmar medios nacionales en fuentes oficiales, la decisión de echar a Frugoni fue adoptada esta tarde por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ahora analiza a quién designar en su reemplazo.

    “Fue un despido”, precisaron los voceros oficiales consultados por este diario. “Fue un despido”, precisaron los voceros oficiales consultados por este diario.

    De acuerdo a una investigación periodística, del canal A24, Frugoni controla los inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, Estados Unidos. Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

    Máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte del gobierno de Javier Milei, Frugoni ya estuvo bajo la lupa pública años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa a cargo de la obra del Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires.

    De la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos, surge que Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

    Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) –ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

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