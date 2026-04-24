    • 24 de abril de 2026 - 08:00

    ¿Cuáles son las implicaciones legales para Frugoni por no declarar sus propiedades?

    El caso sacude a la política: un funcionario del Gobierno reconoció tener siete propiedades en Miami sin declarar en su declaración jurada ni ante ARCA.

    El caso expone irregularidades en la política, tras la omisión de propiedades en Miami por parte de un funcionario.

    El caso expone irregularidades en la política, tras la omisión de propiedades en Miami por parte de un funcionario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El escándalo en la política nacional suma un nuevo capítulo: el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, admitió que posee siete propiedades en Miami que no incluyó en su declaración jurada. La revelación generó fuerte impacto y abre interrogantes sobre el cumplimiento de la transparencia en la política.

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    El propio funcionario reconoció la omisión en diálogo con el diario Clarín. “Cometí un error”, aseguró, al tiempo que explicó que está regularizando la situación tanto en sus declaraciones oficiales como ante ARCA. También afirmó que pagaba impuestos en Estados Unidos y que ahora lo hará en la Argentina.

    Investigación y posibles delitos en la política

    El caso generó repercusiones inmediatas dentro del ámbito de la política, ya que la omisión podría configurar delitos como evasión agravada, lavado de dinero y violación de la Ley de Ética Pública. En ese contexto, el legislador Facundo del Gaiso anticipó que presentará una denuncia en los tribunales federales.

    Frugoni ocupa un cargo clave dentro del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, donde tiene bajo su órbita licitaciones de obra pública y el área de Transporte. Además, se conoció que también omitió declarar dos sociedades radicadas en Estados Unidos: Genova LLC y Wiki LLC.

    Para ampliar sobre investigaciones en curso y casos similares, podés leer nuestro informe completo sobre denuncias por corrupción y transparencia en la función pública argentina.

    Las propiedades en Miami fueron adquiridas entre 2020 y 2022, período en el que el funcionario se desempeñaba como titular de AUSA y participaba en proyectos como el Paseo del Bajo. En ese entonces, ya había sido sancionado por irregularidades en sus declaraciones.

    El caso se da en paralelo a otra investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que profundiza la tensión política dentro del Gobierno. Frugoni, arquitecto de profesión, atribuyó su crecimiento patrimonial a su desempeño en el ámbito privado.

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