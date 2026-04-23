El Gobierno les prohibió a los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada

La medida del Gobierno de Javier Milei fue dispuesta por tiempo indeterminado y dejó sin efecto la prórroga de credenciales a cronistas vigente hasta abril.

El Gobierno les prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada en el marco de una medida que definió como “preventiva por el espionaje ilegal”. La decisión implica el cierre transitorio de la sala de prensa y la interrupción del acceso habitual de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo.

El Gobierno dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones correspondientes a 2025. Esas credenciales habían sido extendidas durante abril mientras se desarrollaba un nuevo proceso de empadronamiento. Ahora, esa extensión quedó anulada: se dieron de baja las huellas dactilares y ningún periodista podrá ingresar hasta que se habilite nuevamente el sistema de acreditaciones.

A qué se debe la decisión del Gobierno Uno de los argumentos a los que apeló el Ejecutivo para tomar esta decisión es una supuesta operación de inteligencia rusa que incluyó la publicación de notas periodísticas para desacreditar al Gobierno de Javier Milei durante 2024.

En ese contexto, el Gobierno había señalado que la situación podía constituir un tema de seguridad nacional, en función de una posible injerencia extranjera. La denuncia se apoyaba en una investigación periodística internacional que reveló documentos vinculados a una supuesta red de difusión de contenidos en medios argentinos durante 2024. Ese informe, sin embargo, indicaba que no había podido verificar pagos ni identificar destinatarios concretos de eventuales financiamientos.

Otro de los argumentos que utilizó el Gobierno es la denuncia penal que hizo esta semana la Casa Militar contra el programa ¿Y Mañana Qué?, de TN. La producción del ciclo está poniendo a disposición del juzgado, a través de sus abogados, el material en crudo de todas las grabaciones, que demuestra que las mismas se hicieron en lugares comunes y espacios públicos, de acuerdo a la normativa vigente.