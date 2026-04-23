ADEPA expresó su preocupación por la medida del Gobierno de denegar el acceso de periodistas a la Casa Rosada

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “máxima preocupación” por la decisión del Gobierno de Javier Milei de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y reclamó una revisión urgente de la medida. La entidad calificó la disposición como “intempestiva” y advirtió que no registra antecedentes en la vida democrática argentina.

El Gobierno les prohibió a los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada

A través de un comunicado oficial, ADEPA cuestionó el alcance general de la restricción y sostuvo que afecta directamente el funcionamiento habitual del periodismo en la sede del Poder Ejecutivo. “ El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada”, señaló la entidad.

En ese sentido, remarcó que la presencia de la prensa en la Casa Rosada no es un mecanismo accesorio, sino una condición necesaria para el acceso a la información pública. Según planteó, esa práctica resulta “esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno”.

La organización también se refirió a los argumentos oficiales que vinculan la medida con una investigación por presunto espionaje ilegal. Sin desconocer la existencia de actuaciones judiciales o denuncias en curso, ADEPA consideró que ese contexto no justifica una decisión de alcance general. “La existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo”, advirtió.

De acuerdo con el comunicado, las restricciones colectivas sobre el acceso a la Casa de Gobierno implican un límite indebido al trabajo de los periodistas y al flujo de información. En esa línea, la entidad subrayó que este tipo de decisiones no deberían derivar en obstáculos para la cobertura cotidiana de la actividad oficial.

ADEPA vinculó el impacto de la medida con principios centrales del sistema democrático. “La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”, afirmó.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno dispusiera la suspensión del ingreso de todos los periodistas acreditados, al dejar sin efecto la prórroga de las credenciales vigentes mientras avanza una investigación interna. La medida, de carácter “preventivo” según fuentes oficiales, implica en la práctica el cierre transitorio de la sala de prensa de la Casa Rosada y la interrupción del acceso habitual de los cronistas.

Frente a ese escenario, ADEPA reclamó a las autoridades a dar marcha atrás con la decisión. “ADEPA insta a las autoridades a revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados”, expresó.

El pedido, agregó la entidad, apunta a resguardar tanto la transparencia institucional como el ejercicio pleno de la libertad de prensa. En ese marco, advirtió que el acceso regular de los periodistas a las dependencias oficiales es un componente central para el control público de la gestión y para el derecho de la ciudadanía a informarse.

Hasta el momento, el Gobierno no informó plazos concretos para la normalización del acceso ni detalló bajo qué condiciones se restablecerá el esquema de acreditaciones.