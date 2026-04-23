    • 23 de abril de 2026 - 10:04

    El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno dio de baja

    La Superintendencia de Servicios de Salud profundizó el reordenamiento del sector.

    Medicina prepaga.

    Medicina prepaga.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de nuevas entidades de medicina prepaga, con lo que elevó a 166 el número total de empresas excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) desde el inicio de la actual gestión. A través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial, el organismo profundizó el proceso de reordenamiento del sistema sanitario, centrado en la depuración de agentes que no cumplen con los requisitos operativos y administrativos fundamentales.

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    En la última resolución, el organismo inhabilitó a cuatro entidades de manera definitiva: Su Medicina Asistencia S.A., Instituto Panamericano de Salud S.A., Imedical S.A. y Seres. Según explicaron fuentes de la SSS, estas organizaciones no lograron demostrar el cumplimiento de la normativa vigente ni acreditaron la capacidad operativa necesaria para prestar servicios de salud. La medida responde a una auditoría integral que busca garantizar la transparencia en el sector y asegurar que el padrón refleje únicamente a prestadores con actividad real.

    El listado de las prepagas dadas de baja por el Gobierno

    • Acarti S.A.
    • Aio Care S.R.L.
    • Alianza Mediterránea de Salud S.A.
    • Amtapra
    • And the Yellow Too S.A.
    • Armiento S.A. (Grupo A Mano)
    • Asistencia Mutual Aeronavegante
    • Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
    • Asociación Mutual 22 de Julio
    • Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
    • Asociación Mutual Arquitas
    • Asociación Mutual Bancaria
    • Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
    • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
    • Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
    • Asociación Mutual Crecer
    • Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
    • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
    • Asociación Mutual de Óptica Integral
    • Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
    • Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
    • Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
    • Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
    • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
    • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
    • Asociación Mutual Intercooperativa
    • Asociación Mutual Los Andes
    • Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
    • Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
    • Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
    • Asociación Mutual Pedro Campos
    • Asociación Mutual Renacer
    • Asociación Mutual San Isidro Labrador
    • Asociación Mutual Todos Unidos
    • Asociación Mutual Trabajo y Progreso
    • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
    • Asociación Mutual Triángulo
    • Asociación Mutual Veteranos Argentinos
    • Asociación Mutual Versailles
    • Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
    • Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
    • Austral Organización Médica Integral
    • Azul Salud S.A.
    • Cardio S.A.
    • Cardioblas S.A.
    • Carra Salud S.A.
    • Carmed S.R.L.
    • Cámara de Tabaco de Misiones
    • Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
    • Centro Gallego Sociedad Mutual
    • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
    • Centro Médico del Parque SDH
    • Centro Salud S.A.
    • Clínica Espora S.A.
    • Codime S.A.
    • Cobertmed SRL
    • Comese Coop. Ltda.
    • Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
    • Compañía Global de Salud S.A.
    • Compañía Mediterránea de Salud S.A.
    • Confederada Salud SRL
    • Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
    • Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
    • Cooperativa Bienestar Ltda.
    • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
    • Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
    • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
    • Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
    • Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
    • Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
    • Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
    • Coseguro Total S.R.L.
    • Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
    • Círculo Médico de Bragado
    • Círculo Médico de San Luis
    • Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
    • Del Sol S.A.
    • ECSA Salud
    • Emergencia Cardio Asistencial S.A.
    • Emergencia Médica Privada S.A.
    • Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
    • Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
    • Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
    • Emergencias Médicas Punilla S.A.
    • Emergencias Médicas Santa María S.A.
    • Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
    • Empy SRL
    • Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
    • Formar Salud S.A.
    • Gerenciar Salud SRL
    • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
    • Grupo Gerenciador G4 S.A.
    • Grupo IE Traslados S.A.
    • Grupo Proyectar S.R.L.
    • Huinca Salud
    • IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
    • IE Emergencias Chivilcoy S.A.
    • Imedical S.A.
    • Instituto Materno Infantil S.A.
    • Instituto Médico Asistencial IMA
    • Instituto Panamericano de Salud S.A.
    • Magna Salud S.R.L.
    • Mapfre Salud S.A.
    • Master Med System S.R.L.
    • Medical S.R.L.
    • Medicina Argentina S.A.
    • Medicina Asistencial Privada S.R.L.
    • Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
    • Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
    • Medinals S.A.
    • Medycin S.R.L.
    • Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
    • Mitre Medical Network S.A.
    • MPN Medical International S.A.
    • Mutual Agua y Energía Salta
    • Mutual de Activos y Pasivos
    • Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
    • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
    • Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
    • Mutual de Docentes Privados
    • Mutual de Integración Latinoamericana
    • Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
    • Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
    • Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
    • Mutual Doce de Enero
    • Mutual Ibatin
    • Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
    • Mutual Odontológica Argentina
    • Mutual Persona John Deere Argentina
    • Mutual Solidaria Génesis
    • Noba Pampa Salud SRL
    • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
    • Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
    • Obra Social del Personal Aeronáutico
    • Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
    • OMSA Prosal S.A.
    • Opsal S.A.
    • Pangea S.A.
    • Plan Odontológico Integral S.A.
    • Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
    • Prepaga SRL
    • Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
    • Premium Traslados S.R.L.
    • Protección Médica SRL
    • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
    • Quince
    • Rescate Centro S.A.
    • Roma Salud S.A.
    • Salud Patagónica S.A.
    • Salud Total S.A.
    • Sancor Medicina Privada S.A
    • Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
    • Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
    • SEM Olavarría S.R.L.
    • Seres
    • Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
    • Sid Medical S.A.
    • Siempre S.R.L.
    • Sociedad Médica Universitaria S.A.
    • Staff Médico S.A.
    • Su Medicina Asistencia S.A.
    • UB Asistencial S.A.
    • Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
    • Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
    • Veramed SRL
    • VFMH Desarrollos S.A.
    • Vivir Medicina Privada S.A.

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