El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno dio de baja

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de nuevas entidades de medicina prepaga, con lo que elevó a 166 el número total de empresas excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) desde el inicio de la actual gestión. A través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial, el organismo profundizó el proceso de reordenamiento del sistema sanitario, centrado en la depuración de agentes que no cumplen con los requisitos operativos y administrativos fundamentales.