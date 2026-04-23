    • 23 de abril de 2026 - 08:46

    Nahuel Gallo declarará como testigo en una causa contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

    El gendarme argentino, Nahuel Gallo, estuvo detenido más de un año en Venezuela y aportará su testimonio ante la Justicia federal.

    Nahuel Gallo.

    Nahuel Gallo.

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    La Justicia argentina convocó a declarar como testigo al gendarme Nahuel Gallo en el marco de una causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo hará el 30 de abril, a pedido del abogado Tomás Farini Duggan, que representa a un grupo de damnificados venezolanos en el expediente.

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    La citación se da en el expediente que tramita en los tribunales federales bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a los países a investigar delitos graves contra los derechos humanos aun cuando hayan sido cometidos fuera de su territorio.

    Gallo estuvo detenido durante 448 días en Venezuela tras ser arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para visitar a su familia. El gobierno argentino denunció desde el inicio que se trató de una detención arbitraria, mientras que las autoridades venezolanas lo acusaron de espionaje y actividades conspirativas.

    Tras su liberación en marzo de este año, el gendarme regresó al país y comenzó un proceso de recuperación. Su testimonio es considerado clave por la Justicia, ya que podría aportar información directa sobre las condiciones de detención y eventuales violaciones a los derechos humanos dentro del sistema carcelario venezolano.

    Nahuel Gallo declarará como testigo: "Hoy doy un paso para que haya justicia"

    La causa, iniciada a partir de denuncias de organizaciones civiles, apunta a determinar la existencia de un plan sistemático de persecución, que incluiría secuestros, torturas y desapariciones forzadas. En ese contexto, el aporte de víctimas y testigos resulta central para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

    En paralelo, el propio Gallo también busca ser reconocido como querellante en el expediente, con el objetivo de participar activamente en la investigación y aportar pruebas sobre su experiencia durante el cautiverio. “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga. No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”, escribió en su cuenta de X.

    El caso del gendarme generó un fuerte conflicto diplomático entre la Argentina y Venezuela, y se convirtió en uno de los episodios más sensibles en la relación entre ambos países en los últimos años.

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