Este mes cambia el bono para jubilados de ANSES: a quiénes afecta

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya comenzó con los pagos del bono de $70.000 para jubilados y pensionados, pero este beneficio tendrá un importante cambio a partir del 23 de junio.
Algunos titulares del organismo previsional se verán afectados por un cambio en uno de los beneficios que reciben en el sexto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya comenzó con los pagos del bono de $70.000 para jubilados y pensionados, pero este beneficio tendrá un importante cambio a partir del 23 de junio.
Estos titulares también recibirán un incremento en sus haberes, además del medio aguinaldo de junio.
El bono de $70.000 lo recibirán jubilados, así como titulares de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos.
Según especifica el Decreto 399/2026, quienes perciben haberes equivalentes al haber mínimo jubilatorio recibirán el bono completo de $70.000. En cambio, aquellos cuyos haberes superen la jubilación mínima cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.
Por ejemplo:
Jubilados de la mínima con bono completo
Jubilados con ingresos superiores a la mínima y bono variable
Los principales valores confirmados en junio son:
A estos montos se suma el medio aguinaldo. En el caso de un jubilado que cobra la mínima, el SAC rondará los $201.658,99, ya que equivale al 50% del mejor valor del semestre.
De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima podrían superar los $674.000 durante junio al combinar haber, bono extraordinario y aguinaldo.