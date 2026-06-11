    • 11 de junio de 2026 - 12:30

    Este mes cambia el bono para jubilados de ANSES: a quiénes afecta

    Algunos titulares del organismo previsional se verán afectados por un cambio en uno de los beneficios que reciben en el sexto mes del año.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya comenzó con los pagos del bono de $70.000 para jubilados y pensionados, pero este beneficio tendrá un importante cambio a partir del 23 de junio.

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    Estos titulares también recibirán un incremento en sus haberes, además del medio aguinaldo de junio.

    A quiénes les corresponde el bono de la Anses

    El bono de $70.000 lo recibirán jubilados, así como titulares de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos.

    Según especifica el Decreto 399/2026, quienes perciben haberes equivalentes al haber mínimo jubilatorio recibirán el bono completo de $70.000. En cambio, aquellos cuyos haberes superen la jubilación mínima cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

    Por ejemplo:

    • Quienes registren un ingreso básico de $433.317,99 recibirán un bono de $40.000
    • Quienes registren un ingreso básico de $443.317,99 recibirán un bono de $30.000
    • En cambio, quienes cobren $473.317,99 o más no recibirán ningún bono.

    Cuándo cobro el bono de la Anses

    Jubilados de la mínima con bono completo

    • DNI terminados en 0: 8 de junio
    • DNI terminados en 1: 9 de junio
    • DNI terminados en 2: 10 de junio
    • DNI terminados en 3: 11 de junio
    • DNI terminados en 4: 12 de junio
    • DNI terminados en 5: 16 de junio
    • DNI terminados en 6: 17 de junio
    • DNI terminados en 7: 18 de junio
    • DNI terminados en 8: 19 de junio
    • DNI terminados en 9: 22 de junio

    Jubilados con ingresos superiores a la mínima y bono variable

    • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
    • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
    • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
    • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
    • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

    Cuánto cobran los jubilados en junio 2026

    Los principales valores confirmados en junio son:

    • Jubilación mínima: $403.317,99
    • Bono extraordinario: hasta $70.000
    • Mínima con bono: $473.317,99
    • Jubilación máxima: $2.713.948,17

    Aguinaldo para jubilados en junio

    A estos montos se suma el medio aguinaldo. En el caso de un jubilado que cobra la mínima, el SAC rondará los $201.658,99, ya que equivale al 50% del mejor valor del semestre.

    De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima podrían superar los $674.000 durante junio al combinar haber, bono extraordinario y aguinaldo.

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