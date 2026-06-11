Este mes cambia el bono para jubilados de ANSES: a quiénes afecta

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya comenzó con los pagos del bono de $70.000 para jubilados y pensionados, pero este beneficio tendrá un importante cambio a partir del 23 de junio .

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Estos titulares también recibirán un incremento en sus haberes, además del medio aguinaldo de junio.

El bono de $70.000 lo recibirán jubilados , así como titulares de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos.

Según especifica el Decreto 399/2026, quienes perciben haberes equivalentes al haber mínimo jubilatorio recibirán el bono completo de $70.000. En cambio, aquellos cuyos haberes superen la jubilación mínima cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno .

Quienes registren un ingreso básico de $433.317,99 recibirán un bono de $40.000

Quienes registren un ingreso básico de $443.317,99 recibirán un bono de $30.000

En cambio, quienes cobren $473.317,99 o más no recibirán ningún bono.

Cuándo cobro el bono de la Anses

Jubilados de la mínima con bono completo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados con ingresos superiores a la mínima y bono variable

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Cuánto cobran los jubilados en junio 2026

Los principales valores confirmados en junio son:

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono extraordinario: hasta $70.000

Mínima con bono: $473.317,99

Jubilación máxima: $2.713.948,17

Aguinaldo para jubilados en junio

A estos montos se suma el medio aguinaldo. En el caso de un jubilado que cobra la mínima, el SAC rondará los $201.658,99, ya que equivale al 50% del mejor valor del semestre.

De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima podrían superar los $674.000 durante junio al combinar haber, bono extraordinario y aguinaldo.