    • 10 de junio de 2026 - 14:51

    Vouchers Educativos: ANSES confirmó la fecha de cobro de junio de 2026

    El organismo ofrece esta ayuda económica para poder abonar las cuotas de las escuelas, sin importar el nivel educativo.

    Vouchers Educativos: ANSES confirmó la fecha de cobro de junio de 2026

    Vouchers Educativos: ANSES confirmó la fecha de cobro de junio de 2026

    Foto:

    Leé además

    vouchers educativos de anses en junio 2026: el paso a paso para saber si sos beneficiario y si te aprobaron

    Vouchers educativos de ANSES en junio 2026: el paso a paso para saber si sos beneficiario y si te aprobaron

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Vouchers Educativos 2026 de ANSES: cuándo se deposita y quiénes lo recibirán

    Vouchers Educativos 2026 de ANSES: cuándo se deposita y quiénes lo recibirán

    La convocatoria para acceder a los vouchers educativos finalizó el pasado 30 de abril. En caso de haber sido rechazados por el organismo, los usuarios pueden optar por realizar un reclamo en caso de que se trate de un motivo académico a través de la página oficial de los mismos.

    ANSES: Quiénes recibirán el pago de los Vouchers Educativos

    El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada, ya sea que estén en el nivel inicial, primario o secundario. Sin embargo, estas deben contar con el 75% o más de aporte por parte del Estado.

    El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias que tengan hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones públicas de gestión privada.

    Para poder inscribirse al programa, los beneficiarios deben contar con DNI válido, no superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar y completar la encuesta obligatoria al momento de la inscripción. Además, deberán presentar la siguiente información propia y de sus hijos:

    • Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.
    • Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.
    • CBU actualizado en Mi ANSES.
    • Estar registrado en Mi Argentina

    Cuando es la fecha de cobro de los Vouchers Educativos

    El organismo confirmó que todos los beneficiarios recibirán el monto por los vouchers el próximo viernes 12 de junio, sin importar la terminación de sus DNI. El beneficio lo cobrará el adulto responsable registrado en ANSES, pero en caso de ser 2 personas que estén registradas y convivan con el hijo, la madre obtendrá el dinero.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ANSES: ahora jubilados y pensionados pueden acceder al recibo de sueldo desde la app MI ANSES

    ANSES: ahora jubilados y pensionados pueden acceder al recibo de sueldo desde la app MI ANSES

    Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

    Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

    Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

    Inocencia Fiscal para la familia: Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

    Construcción. Imagen ilustrativa.

    La construcción y la industria cayeron 2,8% en abril y vuelven a encender las alarmas económicas.

    Por Redacción Diario de Cuyo