Calendario de pagos a jubilados de ANSES: ¿cuándo se deposita y cuánto cobran este mes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a junio para jubilados y pensionados. Durante este mes, las prestaciones previsionales reciben una actualización del 2,58% por movilidad, además del pago del medio aguinaldo y del bono de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

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El organismo también informó las fechas de acreditación para quienes cobran jubilaciones mínimas, haberes superiores al mínimo, Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) . A su vez, los beneficiarios pueden consultar sus recibos de haberes a través de Mi ANSES desde el inicio de cada calendario de pagos.

ANSES comenzará el pago de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo el 8 de junio . El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este grupo concentra a quienes perciben el haber previsional mínimo y acceden además al refuerzo económico dispuesto para complementar los ingresos.

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos haberes se encuentran por encima del mínimo cobrarán en la segunda parte del mes .

ANSES fijó el siguiente calendario para este segmento:

documentos terminados en 0 y 1: 23 de junio

documentos terminados en 2 y 3: 24 de junio

documentos terminados en 4 y 5: 25 de junio

documentos terminados en 6 y 7: 26 de junio

documentos terminados en 8 y 9: 29 de junio

El cronograma mantiene la modalidad habitual de distribución por terminación de DNI para ordenar las acreditaciones de cada prestación.

Monto total: ¿cuánto cobra un jubilado de la mínima con aumento, bono y aguinaldo?

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben en junio un incremento del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vigente. Con esta actualización, la jubilación mínima alcanza los $403.317,99. A ese valor se suma el bono de $70.000 y el correspondiente medio aguinaldo, por lo que el ingreso total de quienes perciben el haber mínimo llega a $674.976,99.

ANSES indicó además que los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los $473.317,99 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. El organismo recordó que los aumentos previsionales se aplican de forma mensual desde la implementación de la nueva fórmula establecida por el Decreto 274/24. El mecanismo toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses anteriores.

Fechas de cobro y nuevos montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM

Las Pensiones No Contributivas también cuentan con un calendario específico para junio. Los pagos comenzarán el 8 de junio y se distribuirán según la terminación del DNI.

Las fechas definidas por ANSES son:

documentos terminados en 0 y 1: 8 de junio

documentos terminados en 2 y 3: 9 de junio

documentos terminados en 4 y 5: 10 de junio

documentos terminados en 6 y 7: 11 de junio

documentos terminados en 8 y 9: 12 de junio

Respecto de los montos, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza un total de $553.981,59, cifra que contempla el aumento de junio, el bono extraordinario y el medio aguinaldo. Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez llegan a $493.483,89 con todos los conceptos incluidos.

La Pensión Madre de 7 hijos registra un ingreso de $674.976,99, monto que incorpora la actualización por movilidad, el refuerzo económico y la primera cuota del sueldo anual complementario.