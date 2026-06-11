La Justicia investigará el origen de los fondos en Bitcoin que Manuel Adorni incorporó a su declaración jurada

El fiscal Gerardo Pollicita avanzará sobre las operaciones con criptomonedas informadas por el jefe de Gabinete. También buscará reconstruir el patrimonio familiar y verificar los datos incluidos en las declaraciones juradas rectificativas.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita comenzará a analizar el origen de los fondos vinculados a inversiones en Bitcoin que el funcionario aseguró haber incorporado recientemente a sus declaraciones juradas.

La medida surge luego de que Adorni explicara públicamente que una parte importante de su patrimonio proviene de operaciones con criptomonedas realizadas junto a su esposa. Según sostuvo, las inversiones comenzaron años atrás con un capital de unos 200.000 dólares y habrían generado ganancias cercanas a los 300.000 dólares.

De acuerdo con la información difundida, la fiscalía buscará determinar si esos activos digitales efectivamente existieron, cuál fue su recorrido financiero y si fueron declarados de manera correcta ante los organismos de control. Para ello, se evaluarán mecanismos que permitan reconstruir la trazabilidad de las operaciones realizadas con criptomonedas.

Además, Pollicita solicitará documentación complementaria relacionada con el patrimonio familiar, entre ella información patrimonial reservada de la esposa del funcionario, con el objetivo de contrastar los datos presentados en las declaraciones juradas rectificativas.

La investigación se desarrolla en paralelo a distintos peritajes contables y financieros que buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los bienes acumulados por Adorni. En ese marco, también se analizan movimientos vinculados a activos digitales y otros recursos económicos incorporados recientemente a la documentación oficial.