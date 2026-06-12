Plan canje de televisores: cómo entregar tu equipo usado y acceder a un Smart TV nuevo para el Mundial

Con la Copa del Mundo como principal incentivo para los consumidores, los planes canje volvieron a ganar protagonismo en el mercado de la tecnología. La modalidad permite entregar un televisor usado y utilizar su valor como parte de pago para adquirir un modelo más moderno, generalmente con pantallas de mayor tamaño y mejor calidad de imagen.
El sistema funciona mediante una tasación previa del equipo que el usuario desea entregar. Para ello, se debe informar el modelo, la antigüedad y el estado general del televisor. Una vez realizada la evaluación, la empresa asigna un valor que se descuenta del precio final del nuevo producto.
Según las promociones vigentes, los descuentos pueden variar de acuerdo con las características del aparato entregado y el modelo elegido. En algunos casos, además del beneficio por el canje, se ofrecen planes de financiación en cuotas para facilitar la compra.
Las compañías suelen exigir que los televisores usados estén en condiciones de funcionamiento y sin daños importantes en la pantalla, aunque algunas campañas aceptan equipos con fallas menores para su reciclaje o reacondicionamiento.
La cercanía del Mundial impulsó además una fuerte demanda de pantallas de gran tamaño, especialmente modelos de 65, 75 y hasta 85 pulgadas, que figuran entre los más buscados por quienes quieren mejorar la experiencia para seguir los partidos desde casa.
Desde el sector destacan que estos programas también tienen un componente ambiental, ya que promueven la reutilización y el tratamiento adecuado de residuos electrónicos, evitando que equipos en desuso terminen descartados sin control.
De esta manera, quienes estén pensando en cambiar de televisor para disfrutar del Mundial 2026 cuentan con una alternativa que les permite reducir el costo de la compra aprovechando el valor de su equipo actual.