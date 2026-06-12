Conmoción por la muerte de una famosa cocinera

Lo que debía ser una jornada de festejos terminó convirtiéndose en una tragedia que conmueve a todo Honduras . La reconocida chef y conductora televisiva Sandra Díaz del Valle murió de manera inesperada el mismo día en que celebraba sus 46 años, dejando una profunda tristeza entre familiares, colegas y seguidores.

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Horas antes de su fallecimiento, las redes sociales se habían llenado de saludos, muestras de cariño y mensajes de afecto por su cumpleaños. Entre ellos se destacó una emotiva publicación de su esposo, el periodista Fernando Lobo, quien le dedicó palabras cargadas de amor sin imaginar que serían parte de una despedida.

“Hoy está de cumpleaños la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo”, escribió. “Gracias, amor. Te amo muchísimo más. Amén. Dios así lo permita”, contestó. Nadie imaginaba que esas serían algunas de las últimas palabras públicas de la conductora.

La noticia comenzó a circular pocas horas después y generó una verdadera conmoción. La chef, muy querida por el público hondureño, había construido una extensa trayectoria en televisión, convirtiéndose en una figura familiar para miles de hogares.

Según relató posteriormente su esposo, durante la tarde Sandra comenzó a sentirse mal y fue trasladada a un centro médico privado para recibir atención.

De acuerdo con su versión, durante la consulta médica recibió una inyección en la zona de la nuca y, poco después, manifestó sentir una especie de descarga eléctrica que recorrió su cuerpo.

COCI La reconocida chef y conductora televisiva Sandra Díaz del Valle murió de manera inesperada el mismo día en que celebraba sus 46 años.

A partir de ese momento, su estado se agravó rápidamente. Los profesionales intentaron estabilizarla y posteriormente fue derivada de urgencia a otro centro asistencial. Sin embargo, cuando llegó al segundo hospital ya no presentaba signos vitales.

Por estas horas, las circunstancias exactas de su fallecimiento continúan bajo investigación. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar oficialmente qué ocurrió durante sus últimas horas.

Mientras tanto, familiares, colegas y seguidores intentan asimilar una pérdida tan repentina como inesperada.