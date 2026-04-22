    • 22 de abril de 2026 - 17:47

    Ejército Argentino: abren inscripciones a tecnicaturas con internado y salida laboral

    El Ejército Argentino lanzó su plan de tecnicaturas con internado semanal, beca y formación integral para jóvenes que buscan una carrera con disciplina.

    El Ejército Argentino ofrece tecnicaturas con internado y formación integral para jóvenes.

    El Ejército Argentino ofrece tecnicaturas con internado y formación integral para jóvenes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ejército Argentino abrió una nueva convocatoria académica destinada a jóvenes de todo el país, con un esquema de formación intensiva que combina educación técnica, disciplina y valores institucionales, consolidándose como una alternativa concreta de salida laboral y crecimiento profesional.

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    Plan de estudios del Ejército Argentino

    El nuevo programa del Ejército Argentino incluye 11 tecnicaturas universitarias militares con 24 orientaciones, diseñadas para cubrir distintas áreas estratégicas dentro de la fuerza. La cursada tiene una duración de dos años y medio, bajo un régimen de internado de lunes a viernes, permitiendo a los estudiantes regresar a sus hogares durante los fines de semana.

    Durante este período, los aspirantes reciben una beca mensual y cobertura integral, que contempla alojamiento, alimentación, vestimenta y atención médica, garantizando así condiciones óptimas para enfocarse en su formación profesional y personal.

    Requisitos y proceso de ingreso

    Para formar parte del programa del Ejército Argentino, los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos clave: tener entre 18 y 23 años, ser solteros y cumplir con los estándares físicos establecidos por la institución. Además, deberán atravesar un proceso de selección que incluye evaluaciones médicas, físicas, intelectuales y psicotécnicas.

    Las tecnicaturas cuentan con el respaldo académico de la Facultad de la Defensa Nacional, lo que otorga validez y reconocimiento a la formación recibida. La inscripción se realiza de manera online y estará habilitada hasta el 31 de octubre.

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