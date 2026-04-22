Javier Milei cayó en el ranking regional de presidentes: se ubica entre los peor valorados de Latinoamérica

El mandatario argentino descendió al puesto 14 sobre 18 en el ranking latinoamericano de imagen presidencial. Su aprobación cayó al 36,2% en abril, mientras la negativa trepó al 59,7%.

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El presidente Javier Milei atraviesa un deterioro sostenido en su imagen pública a nivel regional, de acuerdo con la última medición de la consultora CB Global Data. En abril, Milei cayó al puesto 14 entre 18 mandatarios latinoamericanos evaluados, profundizando una tendencia descendente que ya lleva tres meses consecutivos.

Los números reflejan con claridad esa dinámica: tras haber alcanzado en febrero un 46,8% de imagen positiva (ubicándose en el octavo lugar), Milei retrocedió en marzo al 42,3% (puesto 11) y volvió a caer en abril hasta el 36,2%. En paralelo, la imagen negativa avanzó de manera constante, pasando del 51,7% en febrero al 59,7% en la última medición.

El informe también desglosa la percepción pública en Argentina: del total de valoraciones negativas, un 46,3% corresponde a opiniones “muy malas” y un 13,4% a “malas”. En contraste, la imagen positiva se compone de un 28% de calificaciones “muy buenas” y apenas un 8,2% de “buenas”.

En qué posición del ranking quedó Milei En el ranking regional, el mandatario argentino queda relegado a la parte baja de la tabla, superando solo a un grupo reducido de líderes. Entre ellos figuran Daniel Noboa, José Raúl Mulino, Delcy Rodríguez y José María Balcázar.

En el extremo opuesto, los niveles más altos de aprobación regional corresponden a Nayib Bukele, con más del 70% de imagen positiva, seguido de Claudia Sheinbaum y Rodrigo Chaves, todos con índices considerablemente superiores al promedio.