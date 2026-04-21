El mensaje de Milei a un año de la muerte de Francisco: "El argentino más importante de toda la historia"

En medio de su visita a Israel y luego de homenajearlo en el Santo Sepulcro en Jerusalén, Javier Milei dejó un sentido mensaje a un año de la muerte del papa Francisco. “Abrazo a la distancia Santo Padre”, escribió el Presidente en su cuenta de la red social X.

Javier Milei, en el Día de la Independencia en Israel, será el primer mandatario en encender una antorcha

El posteo en la red exTwitter fue adjuntando una serie de imágenes de un encuentro que tuvo con el por entonces jefe de la Iglesia Católica.

En ese mismo mensaje, Milei describió a Jorge Bergoglio como “el argentino más importante de toda la historia”.

En otro tuit, el presidente recordó la anécdota de cuando le pidió perdón al Papa por haberlo insultado en televisión abierta, y contó la respuesta que le dio Bergoglio.

“En esa misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande: ”no te calentés, todos hacemos boludeces de chico", recordó.

El mensaje del jefe de Estado se da en medio de su visita a Israel por el 78° día de la independencia, y unos minutos después de que la Oficina de Presidencia del Estado (OPRA) publicara una imagen suya en el Santo Sepulcro.

En la imagen se lo ve a Milei compenetrado con la situación, con los ojos cerrados, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Victoria Villarruel recordó al Papa Francisco

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también dejó un sentido mensaje por el aniversario de la muerte del papa Francisco.

“Llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la fe, la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren“, comenzó el mensaje de Villarruel, también en su cuenta de X.

En ese sentido, agregó: “Para los católicos, su partida nos pone frente al misterio de la vida eterna y nos invita a renovar la esperanza en la promesa de Dios".

La vicepresidenta dijo que Francisco fue “una figura histórica cuya huella traspasó todas las fronteras y motivó a generaciones".

“Elevo una oración por el eterno descanso de su alma, con la convicción de que debemos seguir trabajando por una Argentina que defienda la vida, la familia y la dignidad de cada persona".

En el cierre de su mensaje, escribió: “Que su legado nos impulse a perseverar en el camino de la fe, el servicio y el amor a la Patria. Su recuerdo siempre prevalecerá entre nosotros”.