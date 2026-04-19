Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

El presidente Javier Milei inició la gira en territorio israelí este domingo 19 de abril. Participará de los actos por el Día de la Independencia israelí.

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, dando inicio a una visita oficial, que es la tercera a ese país de medio oriente desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo.

La primera actividad del presidente Milei en territorio israelí fue la visita al Muro de los Lamentos.

El mandatario argentino participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente.

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia.