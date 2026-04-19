    • 19 de abril de 2026 - 08:47

    Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

    El presidente Javier Milei inició la gira en territorio israelí este domingo 19 de abril. Participará de los actos por el Día de la Independencia israelí.

    Javier Milei en el Muro de los Lamentos.

    Javier Milei en el Muro de los Lamentos.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, dando inicio a una visita oficial, que es la tercera a ese país de medio oriente desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo.

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    La primera actividad del presidente Milei en territorio israelí fue la visita al Muro de los Lamentos.

    El mandatario argentino participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente.

    La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia.

    El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el mandatario Benjamin Netanyahu. En dichos encuentros, se profundizará en la colaboración mutua y se dará seguimiento al plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén; esta medida, promovida por la gestión de Milei, conlleva la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.

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