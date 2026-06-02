Lali Espósito replicó un tuit propio contra Javier Milei en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega

El crimen de Agostina Vega, la niña de 14 años que fue asesinada en Córdoba , sigue conmoviendo a todo un país mientras se conocen cada más escalofriantes detalles del caso. En medio de ese contexto, Lali Espósito recurrió a su cuenta de X: allí decidió retuitear el famoso mensaje que publicó contra Javier Milei en 2023 que inició su enfrentamiento público. “Qué peligroso. Qué triste”, replicó la cantante desde su red social.

La artista eligió retuiter sus propias palabras antes de las 21 horas de este lunes, luego de que se conocieran detalles de la autopsia del asesinato de la adolescente, que tiene como imputado a Claudio Barrelier, el único señalado por el crimen.

El estado de descomposición del cadáver, que fue hallado casi una semana después del homicidio, dificulta por el momento una conclusión definitiva respecto a un posible abuso , aunque se detectaron “posibles signos” compatibles.

También los forenses establecieron que el asesinato ocurrió entre las 23:00 del sábado 23 de mayo y las 5:00 del domingo 24, un lapso que antecede por varias horas la denuncia que recibió la Policía de Córdoba sobre la desaparición de la víctima. Las pruebas anatomopatológicas posteriores a la autopsia inicial serán determinantes para confirmar o descartar un posible abuso sexual en el caso de Agostina Vega , aunque estos análisis suelen requerir varios días.

Cuando el último sábado, después de siete días de búsqueda, Agostina Vega fue hallada muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital de la provincia de Córdoba, familiares, amigos y vecinos de toda el área comenzaron a manifestarse para pedir Justicia por la niña. En ese marco, al enterarse de la noticia, diversas celebridades utilizaron sus redes para manifestar su furia y tristeza. Lali Espósito fue una de ellas.

En sus historias de Instagram, la cantante compartió una imagen de la adolescente y no dudó en exigir avances en la causa. La publicación de la artista incluyó un reclamo directo por justicia, reflejando la conmoción que generó el hecho en figuras públicas y seguidores. La cantante utilizó su perfil en Instagram para compartir una placa pidiendo Justicia por Agostina.