Dolor en el teatro sanjuanino: falleció la actriz Andrea Huertas

La comunidad artística de San Juan atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de la actriz Andrea Huertas, quien murió este domingo luego de afrontar una dura enfermedad.
Reconocida por su trayectoria artística y su compromiso con la cultura, dejó una profunda huella en la comunidad teatral de la provincia.
La comunidad artística de San Juan atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de la actriz Andrea Huertas, quien murió este domingo luego de afrontar una dura enfermedad.
La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices Delegación San Juan a través de sus redes sociales, donde colegas y amigos expresaron su dolor por la partida de una figura muy querida dentro del ambiente cultural local.
Andrea Huertas era hija de la reconocida artista plástica Beatriz García Huertas y madre de la también actriz Milenka Rupcic. Su vida estuvo estrechamente vinculada al arte, ámbito en el que desarrolló una destacada trayectoria y construyó fuertes lazos con distintas generaciones de artistas sanjuaninos.
A lo largo de los años integró diversos elencos teatrales y participó en numerosas producciones, ganándose el respeto y el cariño de compañeros de escenario, directores y espectadores. Su compromiso con la actividad cultural y su pasión por la actuación la convirtieron en una referente dentro del teatro independiente de la provincia.
Quienes la conocieron destacan que, pese a la enfermedad que enfrentó en los últimos tiempos, transitó ese difícil proceso con fortaleza, optimismo y sentido del humor, siempre acompañada por el afecto de su familia y amigos.
Su partida generó una gran conmoción en el ámbito artístico sanjuanino, donde numerosos colegas comenzaron a despedirla con mensajes de afecto y reconocimiento a una trayectoria marcada por el talento, la sensibilidad y el amor por el arte.
Andrea Huertas deja un legado imborrable en la cultura local y el recuerdo de una artista que hizo de los escenarios un espacio de expresión, entrega y pasión.