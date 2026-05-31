Dolor en el teatro sanjuanino: falleció la actriz Andrea Huertas

La comunidad artística de San Juan atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de la actriz Andrea Huertas , quien murió este domingo luego de afrontar una dura enfermedad.

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La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices Delegación San Juan a través de sus redes sociales, donde colegas y amigos expresaron su dolor por la partida de una figura muy querida dentro del ambiente cultural local.

“Con profundo pesar despedimos a nuestra querida compañera. Hoy la comunidad teatral la abraza y la recuerda con amor, agradeciendo su talento, su entrega y compromiso”, señalaron desde la entidad. “Con profundo pesar despedimos a nuestra querida compañera. Hoy la comunidad teatral la abraza y la recuerda con amor, agradeciendo su talento, su entrega y compromiso”, señalaron desde la entidad.

Andrea Huertas era hija de la reconocida artista plástica Beatriz García Huertas y madre de la también actriz Milenka Rupcic . Su vida estuvo estrechamente vinculada al arte, ámbito en el que desarrolló una destacada trayectoria y construyó fuertes lazos con distintas generaciones de artistas sanjuaninos.

A lo largo de los años integró diversos elencos teatrales y participó en numerosas producciones, ganándose el respeto y el cariño de compañeros de escenario, directores y espectadores. Su compromiso con la actividad cultural y su pasión por la actuación la convirtieron en una referente dentro del teatro independiente de la provincia.

Quienes la conocieron destacan que, pese a la enfermedad que enfrentó en los últimos tiempos, transitó ese difícil proceso con fortaleza, optimismo y sentido del humor, siempre acompañada por el afecto de su familia y amigos.

Su partida generó una gran conmoción en el ámbito artístico sanjuanino, donde numerosos colegas comenzaron a despedirla con mensajes de afecto y reconocimiento a una trayectoria marcada por el talento, la sensibilidad y el amor por el arte.

Andrea Huertas deja un legado imborrable en la cultura local y el recuerdo de una artista que hizo de los escenarios un espacio de expresión, entrega y pasión.