Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia íntima en Londres

Dua Lipa y Callum Turner dieron el “sí, quiero” este domingo en Old Marylebone Town Hall de Londres , a pocos días de una celebración privada que sucederá en Sicilia, Italia.

La noticia fue dada por el medio británico The Sun, donde pocos se dieron cuenta de que se trataba de la cantante de 29 años y del actor de 35. A la unión matrimonial solo se acercó un grupo reducido de personas, entre familiares y amigos, los más íntimos.

Una vez que terminó la ceremonia en el Registro Civil (el mismo en el que se casaron Sir Paul McCartney y Liam Gallagher), ocho amigos y parientes se colocaron a ambos lados de las escaleras y lanzaron confeti . Para sorpresa de los presentes, la pareja se retiró en un taxi negro .

Una vez que emprendieron viaje, un Land Rover verde los siguió detrás, el cual transportó a parte de los familiares y a la custodia de la estrella pop. Según el medio citado, para las personas que pasaron caminando por allí, no resultó algo llamativo, sino un hecho discreto del que nadie percibió que se tratara de Dua Lipa .

De acuerdo a los empleados del Registro Civil, asistieron la madre y la abuela de la cantante. Conforme muestran las fotografías de las escalinatas, la artista lució un vestido con un blazer, sombrero y guantes, todos de un celeste pastel . Mientras, el actor llevó un traje azul marino.

El evento fue un hecho que los recién casados decidieron mantener casi en el anonimato, ya que la fastuosa boda, con más invitados, será en Sicilia y durará 3 días.

En una entrevista con British Vogue el año pasado, Dua Lipa había asegurado sobre la idea de casarse: “Quiero terminar mi gira; Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este período. Nunca fui de las que piensan mucho en una boda, ni soñé con qué tipo de novia sería. De repente, me pregunto: ‘¿Qué me pondría?’. Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial".

Cómo nació el amor

Callum Turner y Dua Lipa se conocieron en 2023 en Londres y, posteriormente, se cruzaron en Los Ángeles mientras ambos estaban inmersos en la lectura de la novela Trust de Hernán Díaz.

La relación se oficializó en enero de 2024, cuando la artista asistió a una fiesta posterior al estreno de la miniserie de Turner, Masters of the Air. Aquel verano, la pareja compartió a través de las redes sociales las primeras imágenes juntos durante el festival Glastonbury 2024, lo que causó furor entre los usuarios. Finalmente, debutaron oficialmente como novios en la alfombra roja de la Met Gala 2025.

Cuando se conoció que ambos se casarían entre el 5 y el 7 de junio de 2026, Dua Lipa dijo a British Vogue: “Me encantaría tener hijos algún día, pero siempre está la pregunta de cuándo sería un buen momento y cómo encajaría con mi trabajo, especialmente por las giras. Hay mucho más en la crianza de un hijo que simplemente amar a los niños”.