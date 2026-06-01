    • 1 de junio de 2026 - 06:46

    Convocatoria para artistas: fotografías de Martina Lavia

    La artista visual sanjuanina comparte con los lectores parte de su producción artística, fruto de su pasión por la fotografía.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Martina Lavia

    FOTO MARTINA

    Es estudiante de la Escuela Nacional de Fotografía (ENFO), diplomada Universitaria en fotografía Técnica y Fotografía Documental con nociones de fotoperiodismo. Becaria LATAM de CEF (Centro de Estudios Fotográficos (Córdoba).

    Leé además

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.Por Redacción Diario de Cuyo

    Convocatoria para artistas: cuentos de Delfina Carmona

    Por Redacción Diario de Cuyo
    dolor en el teatro sanjuanino: fallecio la actriz andrea huertas

    Dolor en el teatro sanjuanino: falleció la actriz Andrea Huertas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Reconoce entre sus mentores a Daniel Merle, reconocido fotoperiodista argentino y ex editor del diario "La Nación", famoso por sus fotos del llamado "2001". Y Valentina Gangemi, estudiante de fotografía en la Universidad Provincial de Córdoba.

    “Con el consejo de diferentes colegas voy afinando mi trabajo y mi producción artística”, sostiene la fotógrafa, quien explica que su estilo se basa en la creación artística mediante el uso de texturas y de líneas, formas geométricas en general y líneas de fuga.

    Las obras

    MARTINA 1

    MARTINA 3

    MARTINA 2

    MARTINA 4

    MARTINA 5

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La pareja tuvo una ceremonia íntima donde solo acudieron ocho amigos y familiares.

    Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia íntima en Londres

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lucas Segovia ya ensaya Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario.

    Carmina Burana: el regreso de Lucas Segovia a los escenarios de San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    La Agenda Cultural de San Juan para este domingo trae el rock ochentoso de Guyot y Toth, GYT. 

    Agenda Cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar el domingo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    navegantes teatro cumple seis anos y lo celebra con una imperdible funcion en el teatro del bicentenario

    Navegantes Teatro cumple seis años y lo celebra con una imperdible función en el Teatro del Bicentenario

    Por Celeste Roco Navea