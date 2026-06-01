Convocatoria para artistas: fotografías de Martina Lavia

Es estudiante de la Escuela Nacional de Fotografía (ENFO), diplomada Universitaria en fotografía Técnica y Fotografía Documental con nociones de fotoperiodismo. Becaria LATAM de CEF (Centro de Estudios Fotográficos (Córdoba).

Reconoce entre sus mentores a Daniel Merle, reconocido fotoperiodista argentino y ex editor del diario "La Nación", famoso por sus fotos del llamado "2001". Y Valentina Gangemi, estudiante de fotografía en la Universidad Provincial de Córdoba.

“Con el consejo de diferentes colegas voy afinando mi trabajo y mi producción artística”, sostiene la fotógrafa, quien explica que su estilo se basa en la creación artística mediante el uso de texturas y de líneas, formas geométricas en general y líneas de fuga.

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Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.