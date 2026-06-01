Convocatoria para artistas: fotografías de Martina Lavia

Martina Lavia
Es estudiante de la Escuela Nacional de Fotografía (ENFO), diplomada Universitaria en fotografía Técnica y Fotografía Documental con nociones de fotoperiodismo. Becaria LATAM de CEF (Centro de Estudios Fotográficos (Córdoba).
La artista visual sanjuanina comparte con los lectores parte de su producción artística, fruto de su pasión por la fotografía.
Es estudiante de la Escuela Nacional de Fotografía (ENFO), diplomada Universitaria en fotografía Técnica y Fotografía Documental con nociones de fotoperiodismo. Becaria LATAM de CEF (Centro de Estudios Fotográficos (Córdoba).
Reconoce entre sus mentores a Daniel Merle, reconocido fotoperiodista argentino y ex editor del diario "La Nación", famoso por sus fotos del llamado "2001". Y Valentina Gangemi, estudiante de fotografía en la Universidad Provincial de Córdoba.
“Con el consejo de diferentes colegas voy afinando mi trabajo y mi producción artística”, sostiene la fotógrafa, quien explica que su estilo se basa en la creación artística mediante el uso de texturas y de líneas, formas geométricas en general y líneas de fuga.
Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.
Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.
Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.