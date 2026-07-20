    • 20 de julio de 2026 - 06:56

    Convocatoria para artistas: pinturas de Luis César Lacroix

    El artista visual mendocino comparte con los lectores algunas de sus obras, que se inscriben dentro del expresionismo abstracto.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luis César "Gringo" Lacroix

    Nació el 28 de octubre de 1934 en la Ciudad de Mendoza. Es, desde muy joven, un apasionado del arte. Ya adulto, inició su exploración pictórica en las Aulas para el Tiempo Libre; a partir de ese momento comenzó a producir obras propias, fruto de una intensa experimentación y de sus vivencias. Siempre en busca de lo nuevo, Lacroix busca expresar de manera auténtica su esencia, sus sueños y su pasión por la vida.

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    Esta serie de obras, inscripta en el expresionismo abstracto y sin título, invita al público a encontrar su propia historia en cada pieza. Fue presentada recientemente en la Alianza Francesa de la vecina provincia.

    Las obras

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.

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