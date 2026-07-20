Convocatoria para artistas: pinturas de Luis César Lacroix

El artista visual mendocino comparte con los lectores algunas de sus obras, que se inscriben dentro del expresionismo abstracto.

La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

Luis César "Gringo" Lacroix Nació el 28 de octubre de 1934 en la Ciudad de Mendoza. Es, desde muy joven, un apasionado del arte. Ya adulto, inició su exploración pictórica en las Aulas para el Tiempo Libre; a partir de ese momento comenzó a producir obras propias, fruto de una intensa experimentación y de sus vivencias. Siempre en busca de lo nuevo, Lacroix busca expresar de manera auténtica su esencia, sus sueños y su pasión por la vida.

Esta serie de obras, inscripta en el expresionismo abstracto y sin título, invita al público a encontrar su propia historia en cada pieza. Fue presentada recientemente en la Alianza Francesa de la vecina provincia.

Las obras ⇒ CONVOCATORIA ABIERTA Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.