Murió un reconocido actor internacional

Compartir







El actor galés Owain Rhys Davies, conocido sobre todo por sus papeles en las series de culto 'Twin Peaks: The Return' (2017) y 'The OA' (2019), ha fallecido a los 44 años.

Su familia anunció la noticia en un comunicado: "Con una profunda tristeza, mi padre y yo compartimos la noticia de que mi hermano, Owain, ha fallecido. Esta noticia será un gran impacto para muchas personas. El alcance del cariño, la amistad y la generosidad de Owain fue enorme".

image

El hermano de Rhys Davies, Rhodri, explicó que aún hay preguntas en torno a la muerte de su hermano, aunque añadió: "Nuestra comprensión es que Owain murió de forma repentina, natural y en paz".