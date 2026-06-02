    • 2 de junio de 2026 - 09:55

    Murió un reconocido actor internacional

    Muere a los 44 años Owain Rhys Davies, actor galés de Twin Peaks y The OA

    Murió un reconocido actor internacional

    Murió un reconocido actor internacional

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    El actor galés Owain Rhys Davies, conocido sobre todo por sus papeles en las series de culto 'Twin Peaks: The Return' (2017) y 'The OA' (2019), ha fallecido a los 44 años.

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    Su familia anunció la noticia en un comunicado: "Con una profunda tristeza, mi padre y yo compartimos la noticia de que mi hermano, Owain, ha fallecido. Esta noticia será un gran impacto para muchas personas. El alcance del cariño, la amistad y la generosidad de Owain fue enorme".

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    El hermano de Rhys Davies, Rhodri, explicó que aún hay preguntas en torno a la muerte de su hermano, aunque añadió: "Nuestra comprensión es que Owain murió de forma repentina, natural y en paz".

    Nacido el 20 de febrero de 1982 en Cardiff, Gales, Rhys Davies trabajó en el Royal National Theatre y participó en producciones del West End como 'Mamma Mia!' y 'The Wizard of Oz'. También trabajó en montajes de 'The Lion, the Witch and the Wardrobe' y 'Under Milk Wood'.

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