Quiénes son los Stray Kids, la boy band coreana que puede destronar a BTS en la Argentina con sus shows

Stray Kids se presentará en el Hipódromo de San Isidro el lunes 14 de septiembre. Por haber agotado ya esa fecha, anunciaron otro concierto para el martes 15. Sí, un lunes y un martes se proponen llenar un venue que tiene capacidad para 110.000 por noche.

La oleada coreana sigue en alza en nuestro país, lo que comenzó tímidamente con la visita de Super Junior en 2013 y se fue asentando en los últimos años con la llegada de otras boy bands nacidas en las antípodas. Pero este año tuvo el punto culminante con el anuncio de los shows de BTS en el Estadio Único de La Plata , donde dará tres conciertos los días 21, 23 y 24 de octubre en el marco de su gira mundial BTS World Tour.

Por su parte, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata tiene una capacidad aproximada de 53.000 espectadores por jornada , así que con tres presentaciones con unos 159.000 potenciales asistentes de los shows agotados de BTS, quedarían por debajo de los 220.000 que podrían llegar a convocar Stray Kids.

Quiénes son los Stray Kids

Se trata de una de las bandas más influyentes del k-pop global, que agotó en horas su primer show y anunció una segunda fecha para su tour Straycity en la Argentina, entradas que salen a la venta general a partir del lunes 1° de junio a las 10 horas, únicamente a través de All Access.

La productora DF Entertainment los fichó recientemente debido al enorme éxito que tienen entre el público argentino, con el objetivo de continuar con la fiesta en que se convertirá su primera vez en el país.

El grupo integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N recorrerá Latinoamérica durante septiembre con una presentación que está pensada como un universo propio donde la música, la autoexpresión y la comunidad se fusionan en algo que excede el formato de concierto tradicional, e invita a los fans a descubrir otro lado de sí mismos.

image Stray Kids con dos shows en la Argentina. Foto: DF Entertainment.

Formados bajo el sello JYP Entertainment a fines de 2017, Stray Kids construyó una trayectoria que difícilmente se explica por una sola variable. Parte de su singularidad radica en el control creativo que ejercen desde adentro: el trío 3Racha -Bang Chan, Changbin y Han- lidera la composición y producción de gran parte de su catálogo, lo que les permitió forjar un sonido reconocible y en permanente mutación, algo poco común entre las boy bands coreanas, cuya trayectoria se digita desde las productoras que crean cada grupo.

Por otro lado, el vínculo con la Argentina se viene gestando desde hace años: el fandom local lleva una larga historia de activismo, campañas y encuentros colectivos que construyeron comunidad mucho antes de que se anunciara ningún show. El sold-out de la primera fecha no hizo más que confirmar lo que ya se suponía: los fans locales los esperan para recibirlos con la pasión de un público que no conoce límites a la hora de expresarse.

La apuesta visual de Stray Kids en sus shows

Stray Kids (SKZ) se hizo conocido por su estilo musical disruptivo, identificado como “Noise Music”. El nombre de la agrupación significa “niños perdidos”, reflejando a quienes se salen de la norma para forjar su propio camino. Su líder, Bang Chan, seleccionó personalmente a sus compañeros. JYP organizó el reality show Stray Kids para poner a prueba su química y talento. Durante el programa, el grupo enfrentó la eliminación temporal de miembros como Lee Know y Felix, pero lograron debutar como un equipo de nueve integrantes en 2018 tras el apoyo unánime del público coreano.

Embed - Stray Kids "Do It" M/V

Debutaron oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el EP I Am Not y durante sus primeros años álbumes conceptuales como I Am y Clé, explorando la ansiedad y las dudas de la juventud. En 2019 Woojin dejó el grupo por motivos personales, consolidando la alineación actual de ocho miembros. Con el lanzamiento de su álbum GO LIVE y el tema principal God’s Menu en 2020, el grupo dio un giro hacia un sonido más atrevido y seguro, consolidando su identidad musical.

Hoy llenan estadios a nivel mundial con sus masivas giras internacionales, como harán en San Isidro, y son reconocidos por su inquebrantable vínculo con su base de fans oficial, conocidos como “Stay”. Con vestuarios engamados pero con un detalle diferencial que es una característica del K-pop, los Stray Kids tiran toda la carne al asador en las visuales y la costosa puesta en escena de sus conciertos. Algo que podremos ver en persona en septiembre.