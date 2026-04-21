Javier Milei, en el Día de la Independencia en Israel, será el primer mandatario en encender una antorcha

Javier Milei cerrará este martes su gira por Israel con su participación en los festejos por el 78° día de la independencia, donde participará del acto de encendido de antorchas en el Monte Herzl. La última jornada de Milei en suelo israelí comenzará a las 10.30 (hora local) con un encuentro con rabinos. Luego, visitará a las 16 la Iglesia del Santo Sepulcro.

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El Presidente termina un viaje donde ratificó su alineamiento total con el gobierno de Benjamín Netanyahu y anunció una serie de acuerdos de cooperación internacional.

Según el canciller israelí, Gideon Sa’ar, el libertario se convertirá en el primer líder extranjero en llevar una de las antorchas por las doce tribus.

La imagen será otra muestra de la profunda relación que Milei entabló con Israel durante su gestión, que incluyó durante esta gira una nueva declaración de apoyo en la guerra contra Irán y la promesa de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

image Javier Milei y Benjamín Netanyahu anunciaron una serie de acuerdos de cooperación y una nueva ruta aérea. (Foto: Presidencia)

El viaje del Presidente también sirvió para confirmar la ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv —que comenzará a operar en noviembre— y una serie de memorándums de entendimiento en áreas estratégicas como inteligencia artificial, la lucha contra el terrorismo y la profundización en materia de servicios aéreos.

Además, se firmaron los “Acuerdos de Isaac”, una medida que busca fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de Latinoamérica. Por otra parte, el mandatario israelí, Isaac Herzog, le entregó este lunes a Milei la Medalla Presidencial del Honor.

“Tu mensaje traspasó fronteras y resonó a través de las generaciones: un mensaje de moralidad, de humanidad, de alinear la brújula moral de cada uno, de reconocer la profundidad del dolor y de ofrecer consuelo”, aseguró Herzog al entregarle la condecoración al mandatario.

Milei concluirá su tercera gira por Israel con una nueva visita al Muro de los Lamentos. Regresará a la Argentina a las 23.30 junto al resto de su comitiva. Según la agenda oficial, el mandatario aterrizará en Buenos Aires el miércoles a las 10.