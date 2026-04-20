Javier Milei se reunió con el presidente de Israel y recibió una Medalla de Honor

El presidente argentino Javier Milei continúa su gira internacional en Israel con una agenda cargada de encuentros diplomáticos, actividades académicas y visitas religiosas, en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

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Uno de los momentos más importantes de la jornada se dio en el marco de la reunión con el presidente israelí Isaac Herzog, quien le entregó la Medalla Presidencial de Honor, la máxima condecoración civil del Estado de Israel. Se trata de un reconocimiento reservado a figuras internacionales destacadas por su contribución a la cooperación y los valores democráticos.

En relación con el mandatario argentino, Herzog expresó anteriormente : “El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas . Él siente un profundo afecto por el pueblo de Israel, y por ello he considerado oportuno honrar todos sus esfuerzos en nuestro nombre”.

La jornada de Milei comenzó con una actividad académica en la Universidad Bar-Ilan, donde recibió un Doctorado Honoris Causa “por su firme y valiente liderazgo en la defensa de la libertad y la democracia, y su apoyo a Israel”.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, destacó la relevancia del reconocimiento al señalar que el presidente “entra así en una lista de grandes personalidades galardonadas por esta Universidad, que incluye a Shimon Peres y George Bush entre otros”.

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Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Israel

Luego del encuentro con Herzog, Milei visitará la Yeshivá Hebron, un centro de estudios religiosos donde será distinguido y brindará un discurso ante la comunidad académica y religiosa.

Estas actividades se suman a una serie de reuniones realizadas junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, donde se avanzó en acuerdos estratégicos en áreas como inteligencia artificial, seguridad, lucha contra el terrorismo y cooperación aérea.

Uno de los anuncios más relevantes es la futura ruta directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, que comenzaría a operar en noviembre, marcando un hito en la conectividad entre Argentina e Israel.

Asimismo, el presidente argentino formalizó su adhesión a los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa destinada a fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y culturales entre Israel y países de América Latina.

Durante su visita, el mandatario argentino ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel en la lucha contra el terrorismo y el conflicto con Irán, consolidando su postura en política exterior.

La agenda continuará en los próximos días con encuentros con líderes religiosos y visitas a sitios históricos, además de su participación en el encendido de antorchas en el Monte Herzl por el Día de la Independencia de Israel.

La gira concluirá con el regreso del presidente a la Argentina, previsto para el miércoles por la mañana, tras una serie de actividades que refuerzan el vínculo bilateral entre ambos países.