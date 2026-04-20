    • 20 de abril de 2026 - 16:22

    Gioja cargó contra Milei por la economía y puso la mira sobre Uñac por el freno del Túnel de Agua Negra y El Tambolar

    El exgobernador José Luis Gioja habló de la interna del PJ sanjuanino, confirmó que mantiene diálogo con dirigentes como Cristian Andino y le sugirió "no almorzarse la cena".

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, volvió al centro de la escena. El dirigente del Partido Justicialista combinó críticas al Gobierno de Javier Milei, tuvo reproches a la gestión de Sergio Uñac por obras inconclusas y también dio definiciones clave de la interna del peronismo.

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    Gioja analizó el respaldo que aún conserva la administración libertaria, aunque advirtió un desgaste progresivo. “De a poco se va deteriorando ese apoyo que surgió de un hartazgo y de algún acierto en la publicidad”, sostuvo en Radio Colón. Apuntó directamente contra el discurso oficial: “Ese tema de 'la casta' pegó mucho, cuando él es la casta”.

    En esa línea, cuestionó el modelo económico y social del Gobierno nacional: “La realidad no es como la pintan. Se está agotando ese mensaje porque no se cumple. Íbamos a crecer y la verdad es que nos estamos hundiendo”. Para el exmandatario, la estrategia oficial incluye debilitar a la oposición: “Es parte de la estrategia decir que no hay alternativa, pero enfrente hay ciudadanos que creen en la política”.

    Gioja también deslizó sospechas sobre vínculos internacionales y decisiones económicas del Gobierno. “¿Cómo fue la operación con Estados Unidos antes de la elección? Hay cosas que no se saben”, planteó, y cuestionó medidas vinculadas a los recursos naturales: “Al que tiene le dan y al que no tiene le quitan. La casta hoy es el jubilado, el discapacitado, la educación y la salud”.

    En clave provincial, Gioja recordó proyectos estratégicos que no avanzaron tras su gestión, durante el gobierno de Sergio Uñac. Apuntó especialmente al Túnel de Agua Negra: “Si hubiésemos estado seis meses más, se hubiese licitado”, aseguró, y remarcó que “estaba la plata, estaba la financiación, estaba el proyecto técnico”. Sin embargo, dejó una crítica implícita a la continuidad de la gestión: “La verdad que no sé qué pasó… había que poner lo que hay que poner para que salga la obra”.

    También se refirió al Dique El Tambolar, donde fue más contundente sobre el freno del proyecto: “Quedó con un fideicomiso para financiarlo con el producido de Punta Negra y Caracoles… nosotros dejamos todo armado”, explicó. Y agregó: “Construimos el 5%, hicimos el desvío del río… y después no sé qué pasó”. Incluso advirtió sobre las consecuencias de la paralización: “Hoy está rescindido el contrato… cuando parás una obra de ese tipo, tenés que empezar de nuevo”.

    Gioja fue tajante sobre la relación con Uñac: “No tenemos diálogo”. Sin embargo, evitó escalar el conflicto y apeló a una metáfora: “Hay que lavar los trapitos en casa. Estará rota la máquina de lavar. Hay que arreglarla”.

    Pese a la distancia, insistió en la necesidad de unidad dentro del peronismo: “Hay que construir una avenida ancha, con muchos andariveles, pero todos yendo para el mismo lado”.

    En cuanto al escenario nacional, mencionó como figura emergente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque evitó definiciones apresuradas: “Es una alternativa, pero hoy no es momento de definir candidatos”.

    Relación con Andino y reconfiguración del mapa político

    Consultado por el vínculo con el diputado nacional Cristian Andino tras las legislativas de 2025, Gioja confirmó que mantienen contacto: “Tenemos diálogo, conversamos. Hay que construir”. Y sobre una eventual candidatura a la Gobernación de Andino, dijo el clásico "no hay que almorzarse la cena".

    De cara al 2027, Gioja dejó una definición contundente: no buscará volver a la gobernación. “Los que ya fuimos elegidos tenemos que dar paso a nuevos dirigentes”, afirmó. Y reforzó: “En todas las instituciones hay que renovar”.

    Incluso extendió esa lógica a Uñac, al sugerir que ninguno de los dos debería volver a competir por el Ejecutivo provincial. “Hay que abrir la puerta para que aparezcan nuevos liderazgos”, insistió.

    No obstante, dejó abierta la posibilidad de participar en otro rol: “Lo que sirva, lo vamos a hacer”.

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